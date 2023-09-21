«Мощная атака». В Воздушных силах ВСУ прокомментировали новый массированный удар РФ по Украине 21 сентября, 10:10 Последствия ракетного удара РФ по Киеву (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя массированный ракетный удар, который страна-агрессор РФ нанесла по Украине в четверг, 21 сентября, заявил, что атака была мощной, но ПВО неплохо отработала.

«Враг атаковал уже с такой большой географией. Мы видели ракеты, которые движутся с востока на запад, возвращаются в центральные области», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, противник использует различные тактические приемы, направления, типы вооружений.

«В этот раз во многих областях побывали ракеты, но ПВО неплохо отработала», — добавил он.

Игнат напомнил об ударе по Кременчугскому НПЗ, который был нанесен Россией в среду, 20 сентября, и заявил, что не исключено, что враг будет выбирать и такие цели для того, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре.

В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

В Киеве в результате атаки ранены семь человек, произошло падение обломков в нескольких районах столицы.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в отель в центре города. Пострадали десять человек.

Также известно о попаданиях во Львовской области, Ровно и Харькове.