В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В среду, 16 июля, в Киеве и многих областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

19:49 В Сумской ОВА сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Шосткинской громады. Было два попадания, повреждены частные дома и машина. Предварительно, никто не пострадал.

17:35 В областях объявили отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 17:26 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Инфографика: https://alerts.in.ua/

Суспільне сообщило о звуке взрыва, прогремевшего в Шостке Сумской области. Воздушные Силы предупреждали о движении ударных разведывательных БПЛА в Сумской области.

Вечером 15 июля армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА. В Киеве и ряде областей звучала тревога. Взрывы раздавались в Харькове, Кривом Роге и Виннице.

В Виннице в результате российской атаки зафиксировали попадание в объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали по меньшей мере четыре человека. В Кривом Роге в результате российского удара ранения получил 17-летний парень.