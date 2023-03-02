В двух областях. В результате вражеских обстрелов есть повреждения в сетях операторов системы распределения — Укрэнерго 2 марта, 10:46 В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на четверг, 2 марта дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется, однако в результате вражеских обстрелов есть повреждения в сетях операторов системы распределения в двух областях.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в Telegram.

«Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19 день подряд и пока не прогнозируется. Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита», — говорится в сообщении.

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В компании добавили, что потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильно в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и импортом.

Сетевых ограничений в сетях Укрэнерго, которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Укрэнерго заявили, что вечером в среду, 1 марта, в результате вражеского обстрела есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы.

Энергетики также продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее были повреждены от ракетных и дроновых атак россиян.