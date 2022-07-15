Генштаб сообщил о ситуации на юге Украины

15 июля, 08:05
Генштаб сообщил, какая обстановка на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, какая обстановка на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.

Об этом сообщает Генштаб.

Террористические войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артакового и Ольгиного.

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Армия РФ вела воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно-тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций.

Видео дня

Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона, отметили в Генштабе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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