Ситуация условно стабильная: Украина контролирует юго-западные окраины Бахмута — Маляр 3 июня, 17:17 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Вооруженные Силы Украины все еще контролируют юго-западные окраины Бахмута. Боевики так называемой ЧВК Вагнера до сих пор не покинули город. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, ситуация в Бахмуте остается «условно стабильной». На данном направлении россияне пытались вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

В общем, армия РФ истощилась и сейчас осуществляет замену войск и перегруппировку.



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Сообщается, что при этом по всем направлениям Россия не прекращает обстрелы и нанесение авиаударов.



По сообщению Маляр, несколько изменилась география наступательных действий:



В течение последних суток на Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении наступательных действий со стороны России не проводилось, зато на Купянском, Лиманском и Марьинском враг активен и проводит интенсивные наступательные действия.

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.



Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны передать свои позиции военным из армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.