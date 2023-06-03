Ситуация условно стабильная: Украина контролирует юго-западные окраины Бахмута — Маляр

3 июня, 17:17
Поделиться:
Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Вооруженные Силы Украины все еще контролируют юго-западные окраины Бахмута. Боевики так называемой ЧВК Вагнера до сих пор не покинули город. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, ситуация в Бахмуте остается «условно стабильной». На данном направлении россияне пытались вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

В общем, армия РФ истощилась и сейчас осуществляет замену войск и перегруппировку.

Видео дня

Сообщается, что при этом по всем направлениям Россия не прекращает обстрелы и нанесение авиаударов.

По сообщению Маляр, несколько изменилась география наступательных действий:

Читайте также:

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein) Наступление на украинский Бахмут обошлось России ужасно дорого — Кирби

В течение последних суток на Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении наступательных действий со стороны России не проводилось, зато на Купянском, Лиманском и Марьинском враг активен и проводит интенсивные наступательные действия.

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны передать свои позиции военным из армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X