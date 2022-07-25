Ночью были слышны звуки взрывов. Российские оккупанты обстреляли общину под Запорожьем, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В воскресенье, 24 июля, российские войска начали обстрел Новоалександровской общины Запорожского района.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
"Громкие звуки этих взрывов были слышны в областном центре вечером вчера и сегодня ночью", - написал он.
По его словам, пострадавших нет, однако разрушения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.
«Повреждена агрофирма в селе Юльевка. Пожары оперативно локализованы спасателями ГСЧС», — заявил он.
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