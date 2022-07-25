Ночью были слышны звуки взрывов. Российские оккупанты обстреляли общину под Запорожьем, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры

25 июля, 11:12
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В воскресенье, 24 июля, российские войска начали обстрел Новоалександровской общины Запорожского района.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Громкие звуки этих взрывов были слышны в областном центре вечером вчера и сегодня ночью", - написал он.

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По его словам, пострадавших нет, однако разрушения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

«Повреждена агрофирма в селе Юльевка. Пожары оперативно локализованы спасателями ГСЧС», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=VwRicJ_71RI
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Запорожье Война России против Украины

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