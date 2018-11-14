14 ноября 2018, среда

"Общество на грани срыва". Мэр Смелы заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия отопления

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Цыбко рассказа о ситуации в городе
Фото: Алексей Цыбко via Facebook

Цыбко рассказа о ситуации в городе

Из-за отсутствия отопления в Смеле Черкасской области жители находятся на грани социального срыва, заявил мэр населенного пункта Алексей Цыбко.

"Ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится меньше. Мы слили воду из системы отопления.  В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва и сегодня командировали своего городского голову на переговоры", - сказал он в эфире 112 Украина.

Цыбко добавил, что будет просить вмешаться в ситуацию правительство.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия отопления в домах жителей Смелы власти объявили чрезвычайное положение.

Такая ситуация произошла из-за того, что компания, которая оказывала услуги по представлению тепла, задолжала поставщику газа свыше 100 млн гривен. Из-за этого Нафтогаз отказался перезаключать договор.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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