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Общественный запрос на радикальные перемены в Украине достиг почти 90% и продолжает расти — опрос

Вчера, 12:59
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Общественный запрос на радикальные перемены в Украине достиг почти 90% и продолжает расти — опрос - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Только 6% украинцев хотят вернуться в прошлое

В Украине запрос на радикальные перемены достиг 87% и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

«Лишь 5% выступают за стабилизацию ситуации, 6% - за возвращение в прошлое. Запрос на изменения присущ абсолютному большинству представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп», — говорится в релизе.

Опрос проводился 16−21 мая 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Теги:   Соцопрос

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