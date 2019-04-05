Общественный транспорт Киева изменит график работы в пасхальную ночь 5 апреля, 16:06 589 Цей матеріал також доступний українською Киевпастранс Некоторые маршруты и метро будут работать на час дольше Киевпастранс

В пасхальную ночь с 27 на 28 апреля Киевский метрополитен продлит свою работу на час и на час раньше начнет курсировать по столице.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, также будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров организуют после прохождения последних поездов метро.

Наземный пассажирский транспорт также начнет работу на час раньше на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена.

С 05:00 до 10:00 28 апреля будет увеличено количество городского пассажирского транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.

Напомним, в текущем году Пасху украинцы будут отмечать 28 апреля.

Из-за того, что Пасха близка к майским праздникам, украинцы будут отдыхать пять дней - с 27 апреля по 1 мая включительно. Вторник, 30 апреля, придется отработать в субботу, 11 апреля.