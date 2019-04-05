Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Общественный транспорт Киева изменит график работы в пасхальную ночь

5 апреля, 16:06
589
Цей матеріал також доступний українською
Общественный транспорт Киева изменит график работы в пасхальную ночь - фото

Киевпастранс

Некоторые маршруты и метро будут работать на час дольше

В пасхальную ночь с 27 на 28 апреля Киевский метрополитен продлит свою работу на час и на час раньше начнет курсировать по столице.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, также будет курсировать на час дольше. Перевозки пассажиров организуют после прохождения последних поездов метро. 

Наземный пассажирский транспорт также начнет работу на час раньше на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена. 

С 05:00 до 10:00 28 апреля будет увеличено количество городского пассажирского транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.

Напомним, в текущем году Пасху украинцы будут отмечать 28 апреля.

Из-за того, что Пасха близка к майским праздникам, украинцы будут отдыхать пять дней - с 27 апреля по 1 мая включительно. Вторник, 30 апреля, придется отработать в субботу, 11 апреля.

Теги:   Выходные Транспорт Пасха 2019 Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

События

Сегодня, 09:22

img
В Киеве в воскресенье проходит полумарафон, какие улицы перекрыты – трансляция
Футбол

Сегодня, 20:30

img
Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу - видео
События

Сегодня, 02:13

img
Убийство Гандзюк: Гордеев прокомментировал свою отставку

ТОП 3

События

Сегодня, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
9141
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
4945
События

Сегодня, 05:00

img
В Киевской области произошел пожар на складе Новой почты
4913