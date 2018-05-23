Общественный транспорт Киева меняет маршрут на время проведения финала Лиги чемпионов

В Киеве идут последние приготовления к финалу Лиги чемпионов

К финалу Лиги чемпионов общественный транспорт Киева изменит маршрут.

Как сообщили в пресс-службе Киевпастранса, с 25 мая 20:00 по 27 мая 6:00 во время запрета движения транспортных средств на отдельных участках улиц, движение автобусов № 5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н и троллейбусов № 3 , 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91н, 93Н изменится:

- автобусы маршрута № 5 в направлении железнодорожного вокзала будут двигаться от улицы Изюмской до улицы Ямской обычной трассой, далее – улица Казимира Малевича, улица Короленковская, Тарасовская, дальше по собственному маршруту;

- автобусы маршрута № 20 будут курсировать от жилого массива Корчеватое до метро Лыбидская;

- автобусы маршрута № 24 будут ездить от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до улицы Крещатик по обычному маршруту, далее – улица Михайловская – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко – улица Петлюры – железнодорожный вокзал Центральный – улица Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Владимирская – Владимирский проезд – улица Михайловская – улица Крещатик, далее по собственному маршруту;

- автобусы маршрута № 55 будут курсировать от Дарницкой площади до улицы Бассейной;

- автобусы маршрута № 69 – от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской;

- автобусы маршрута № 114 будут ездить от улицы Милославской до улицы Крещатик по обычному маршруту, далее – улица Михайловская – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко – улица Петлюры – железнодорожный вокзал Центральный – улица Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – улица Леонтовича - улица Богдана Хмельницкого – улица Владимирская – Владимирский проезд – улица Михайловская – улица Крещатик, дальше по собственному маршруту;

- автобусы маршрута № 118 будут курсировать от метро Черниговская до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной),

- автобусы ночного маршрута № 137Н будут двигаться от метро Харьковская до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной),

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- троллейбусы маршрута № 3 – от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала Южный;

- троллейбусы маршрутов № 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, автобусы маршрутного такси № 433 будут курсировать соответственно от улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянской, аэропорта Киев, площади Космонавтов, улицы Жолудева до бульвара Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко, дальше по своим маршрутам;

- троллейбусы маршрута № 12 – от метро Васильковская до метро Лыбедская;

- троллейбусы маршрута № 14 будут двигаться от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной),

- троллейбусы маршрута № 15 – от метро Выдубичи до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной),

- троллейбусы маршрута № 40 будут курсировать по трассе: улица Кадетский гай – улица Ивана Пулюя – улица Федора Эрнста – улица Народного Ополчения – проспект Воздухофлотский – улица Ивана Огиенко – улица Ползунова – улица Василия Липковского – улица Льва Толстого – улица Жилянская – улица Антоновича – улица Ивана Федорова – улица Протасов Яр – улица Соломенская – проспект Воздухофлотский – улица Народного ополчения – улица Федора Эрнста – улица Ивана Пулюя – улица Кадетский гай;

- троллейбусы ночного маршрута № 91н будут ездить от улицы Милославской до метро Лыбидская.

Также отмечается, что работа общественного транспорта в ночь на 27 мая будет продлена на три часа.

Будет организована перевозка на маршрутах, которые проходят возле станций метро, после прохождения последних поездов столичной подземки:

- троллейбусных – № 5к, 7к, 8, 9, 12к, 14к, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 40к, 41, 50;

- трамвайных – № 1, 3, 8, 12, 14, 28;

- автобусных обычного режима движения – № 17 20к, 21, 23, 33, 33т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55К, 62, 69к, 72, 99, 101, 102, 104, 114а;

- маршруток – № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537,548, 550, 586.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 мая перекрыли часть Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На главной улице столицы началось обустройство фан-зоны к финалу Лиги чемпионов, она рассчитана на 20 тысяч болельщиков.

С 16 по 31 мая на улицах Владимирской и Михайловской временно запретили парковать машины.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

На время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона.

Перед началом матча на НСК Олимпийский споет известная британская певица Дуа Липа.