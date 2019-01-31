Общественное телевидение разорвало контракт с Аласанией
В четверг, 31 января, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.
Об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.
"Только что наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НОТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против", - написала она в Facebook.
Причины принятия решения не сообщаются.
Напомним, что экс-гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года.
Контракт был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.
НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.