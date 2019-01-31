Общественное телевидение разорвало контракт с Аласанией Вчера, 18:32 1008 Цей матеріал також доступний українською EPA Зураб Аласания EPA

В четверг, 31 января, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

Об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.

"Только что наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НОТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против", - написала она в Facebook.

Причины принятия решения не сообщаются.

Напомним, что экс-гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года.

Контракт был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.