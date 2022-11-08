Мобилизация 2022: кто подлежит призыву во время войны в Украине 8 ноября, 14:48 Мобилизация 2022 в Украине — кого будут призывать до конца года (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

С 24 февраля в Украине идет общая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет. Создано 4 очереди и определено, кого не призывают. Рассказываем, кого мобилизуют в 2022 году.

Законом 7665 в августе утверждено продление мобилизации в Украине на 3 месяца - до 30 ноября 2022 года. Законом 7664 предусмотрено продление военного положения до 30 ноября 2022 года.

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В дальнейшем их могут продолжить, хотя официальной информации по этому поводу пока нет. Для продления мобилизации и военного положения до конца ноября Верховная Рада должна принять новый закон о продлении военного положения и мобилизации. До 30 ноября Владимир Зеленский обязан подписать Закон, который продолжит военное положение и мобилизацию.

Что такое общая мобилизация

Общая мобилизация – это система мер по пополнению подразделений ВСУ, которая проводится одновременно на всей территории Украины.

Система мер общей мобилизации касается национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций, всех государственных органов и ветвей власти, ВСУ и других формирований, созданных для обеспечения безопасности и порядка в Украине. Общая мобилизация производится в течение 90 дней после объявления. Общая мобилизация касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выполнять воинские обязанности и женщин по желанию.

Четыре волны мобилизации – кого призывают в Украине

3 марта 2022 года Верховная Рада утвердила четыре волны мобилизации, по которым призываются мужчины в Украине.

военнослужащие с опытом, ветераны АТО и ООС до 40 лет;

военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;

военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса, граждане с образованием в высших военных учебных заведениях с воинскими званиями, которые не призывались во время предыдущих мобилизационных волн;

другие лица, не имеющие возрастных или физических ограничений для несения службы, но не имеющих военного опыта.

Сейчас идет третья волна мобилизации, хотя военное руководство не отрицает, что для комплектации подразделений профессионалами определенных специальностей могут призываться мужчины без боевого опыта.

Что должно быть указано в повестке и кто вручает

Уведомление о мобилизации осуществляется по распоряжению начальника районного/городского центра комплектования (бывшего военкомата). Вручают повестки:

Владельцы домов;

Соответствующие органы местного самоуправления;

Непосредственно должностные лица районного/городского ГК ( военкомат);

военкомат); Руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

Повестка должна быть заполнена ДО вручения мобилизованному. Что должно быть указано в повестке:

Фамилия, имя и отчество, мобилизованное;

Адрес проживания;

Реквизиты распоряжения;

Какой это вид повестки;

Список документов, необходимых для визита;

Адрес территориального центра комплектования, куда нужно прибыть человеку, которому он выдается.

Какие виды повесток в Украине

Повестка для уточнения учетных данных. Выдается мужчинам для уточнения информации и чтобы выяснить, имеет ли лицо отсрочку. По приходу представляются все документы, предоставляющие право на отсрочку или освобождение от военной службы в военное время.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Она выдается после повестки об уточнении данных. Ее цель – выяснить состояние здоровья и пригодность мужчины для мобилизации. По результатам выдается либо заключение об отсрочке с дообследованием, либо заключение с разрешением служить, либо заключение о непригодности с исключением из реестра.

Повестка о призыве на срочную военную службу. Выдается во время объявления призыва. В повестке указано время и место, куда явиться призывнику и вещи, которые нужно взять. Во время общей мобилизации призыв не производится и эти повестки не выдаются.

Мобилизационное распоряжение ― повестка, которая выдается лицам, не имеющим оснований для увольнения или отсрочки, а также пригодны по решению ЛПК. Она обязывает прибыть в сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.