Мобилизация в Украине 2022. Кто подлежит призыву во время полномасштабной войны 21 октября, 14:18 Мобилизация в Украине: срок службы, кого призывают и когда дополнительная мобилизация (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину президент объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Они продолжаются до ноября 2022 года и несколько раз продолжались.

В законе 7665 утверждено продление мобилизации в Украине на 3 месяца — до 30 ноября 2022 года. Законом 7664 предусмотрено продление военного положения до 30 ноября 2022 года.

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Теперь, при необходимости, мобилизацию могут продлить еще на три месяца до февраля 2023 года. Во время военного положения могут мобилизовать лиц в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинскую обязанность по состоянию здоровья.

Что такое общая мобилизация

Мобилизация ― это комплекс мер, осуществляемых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, а Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты — на организацию и штаты военного времени.

Общая мобилизация — это мероприятия по мобилизации, которые проводятся по всей стране и касаются всех государственных аппаратов и органов, экономической системы и всех органов регулирования порядка обеспечения национальной безопасности.

Мобилизация проводится в течение 90 дней по всей территории Украины и может быть продлена необходимое количество раз.

После ее объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины осуществляются в объемах, определенных в мобилизационных планах.

Очереди и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации определяет Генеральный штаб ВСУ.

Кого призовут во время мобилизации

В соответствии с Законом О воинской обязанности и военной службе на военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, состоящие в запасе и не забронированные в установленном порядке на период мобилизации.

Вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизации определяются президентом в решении о ее проведении.

3 марта Верховная Рада утвердила четыре волны мобилизации:

военнослужащие с опытом, ветераны АТО и ООС до 40 лет;

военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;

военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса, граждане с образованием в высших военных учебных заведениях с воинскими званиями, которые не призывались во время предыдущих мобилизационных волн;

другие лица, не имеющие возрастных или физических ограничений для несения службы, но не имеющих военного опыта.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что понятие очередей мобилизации было размыто из-за активных боевых действий на территории Украины.

«Если по моим словам кто-то понял, что есть какие-то разграниченные очереди, то их нет. Сначала мобилизовывали резервистов. Затем — другие категории. Вообще есть такое понятие, как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет», — пояснил он .

Алексей Резников предупредил, что каждый мужчина в Украине должен быть готов к мобилизации, поскольку потери на фронте есть, и их нужно компенсировать, хотя они и меньше потерь РФ в несколько раз.

Советник главы ОП Михаил Подоляк уже после оглашения мобилизации в РФ сказал, что необходимости в дополнительной мобилизации пока нет, и это зависит от ситуации на фронте. Если же придется пополнить ряды ВСУ, то это будут определенные специалисты, а не массовая мобилизация.

Сколько служить в случае мобилизации

Срок военной службы и порядок увольнения определяют Закон Украины О воинской обязанности и военной службе № 2232-ХІІ, и Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Окончанием прохождения воинской службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части в порядке, установленном положениями о прохождении воинской службы гражданами Украины (ч. 3 ст. 24 Закона № 2232-ХІІ).

Однако военнослужащие, мобилизованные на период военного положения (особый период), будут нести военную службу до момента оглашения решения о демобилизации или конца особого периода с исключением военнослужащего из списков личного состава воинской части. То есть военнослужащие должны служить до конца войны.

Во время военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени на проезд к месту проведения отпуска на обратно, но не более двух суток в один конец.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, после принятия которого военнослужащие получат право на 90 дней отпуска в год и право на выезд за границу в семью.

Возможна частичная мобилизация в Украине

Частичная мобилизация может производиться в отдельных местностях государства, а также касаться определенной части национальной экономики, ВСУ и т. д.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что военно-политическое руководство имеет четкий план мобилизации, который работает с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Поэтому в дополнительных мерах они не нуждаются.

«Режим пополнения резервов продолжает работать в регулярном режиме и не прекращается восьмой месяц противостояния. У нас были проблемы в начале мобилизации, но это понятно, потому что пришлось привлекать на войну огромное количество людей срочно. Это не стало для нас причиной паники или дополнительного привлечения людей. Не все, кто хочет воевать, попадают под мобилизацию, ведь есть отдельные запросы по отдельным специальностям от Генштаба», — пояснил он.