«Графики призыва будут меняться». Будет ли в Украине усилена мобилизация и кого не призывают 31 октября, 13:05 Мобилизация в Украине и обучение после призыва (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В России проводят скрытую мобилизацию, а призванных сразу отправляют на фронт. Будет ли Украина усиливать мобилизацию в ответ?

В Украине не объявляли дополнительные меры по мобилизации из-за массового призыва в России, однако глава центра комплектования Киева полковник Юрий Максимив предупредил, что к получению повесток нужно готовиться всем мужчинам от 18 до 60 лет.

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Как сообщил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач, мобилизация в Украине будет проводиться в случае дополнительной мобилизации в России и будет зависеть от ситуации на фронте.

«Понятно, что, поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько — заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России», ― говорит он.

Роман Горбач добавил, что хотя добровольцев стало меньше по сравнению с началом войны, центры комплектации им отказывают в мобилизации, поскольку кое-кто не подходит по здоровью или ему до 27 лет и у него нет боевого опыта.

«Статистика о количестве добровольцев не ведется, но могу точно сказать, что некоторым из них отказывают», — заверил начальник штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

Для обучения Украина выделяет минимум месяц, а для получения дополнительных специальностей прибавляется от нескольких недель до двух месяцев. Этим украинская армия отличается от русской.

«Разница нашей мобилизации от мобилизации в России в том, что у нас люди только учатся больше месяца, а у них 21 сентября человека призвали, а 10 октября он уже вернулся домой в полиэтиленовом пакете», ― подчеркнул Горбач.