Общая мобилизация 2023. Как проходит призыв и будут ли изменения с 1 мая в Украине 29 апреля, 00:13 Общая мобилизация в Украине — Как проходит призыв, какой алгоритм действий в ТЦК и будут ли изменения в мае 2023 (Фото:REUTERS/Yan Dorbronosov)

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, они могут быть призваны повесткой в любом публичном месте. Рассказываем, как проходит призыв и будут ли изменения в правилах с мая в Украине.

В Украине военнообязанным мужчины могут выдавать повестки в любом публичном месте во время военного положения и общей мобилизации.

Кроме того, 1 апреля 2023 принято Постановление КМУ № 318, которое внесло изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по вручению повесток, согласно которому уполномоченные работники территориальных центров комплектования могут выдавать повестки независимо от места регистрации.

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Общая мобилизация — что это и сколько длится

Общая мобилизация — это процесс оперативного пополнения боевых резервов, и в Украине во время военного положения все ресурсы направляются на оборону, действует не только призыв для мужчин.

Общую мобилизацию, как и военное положение после объявления, можно продолжать на 90 дней. Ее уже продолжали:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года.

В Верховной раде отметили, что планируют продлить всеобщую мобилизацию и военное положение еще на 90 дней в мае. Таким образом, общая мобилизация будет продолжаться примерно до 18−20 августа 2023 года.

Кого мобилизуют в мае

Как объяснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Мужчины, не имеющие опыта службы, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое должно длиться не менее месяца, офицеры запаса после военных кафедр могут отправляться на переподготовку, которая также длится не менее месяца.

Депутаты хотят законодательно запретить отправлять на передовую мужчину без военного опыта без обучения.

В Силы обороны в мае мобилизуют следующие категории мужчин:

пригодных по состоянию здоровья с военным опытом;

пригодных по состоянию здоровья мужчин от 28 до 60 лет без опыта службы;

ограниченно годных во время военного положения и непригодных в мирное время мужчин от 28 до 60 лет;

снятых и исключенных из военного учета мужчин от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения;

лиц с инвалидностью и мужчин, имеющих отсрочку по семейному положению — только добровольно и по месту жительства;

мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет и женщины не могут быть принудительно мобилизованы, если уже не проходили срочную службу ( службу по контракту для женщин), однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Как проходит призыв по мобилизации

Как сообщил Military Media Center заместитель начальника территориального центра комплектования, начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов, существует два типа повесток, и выдача повестки об уточнении данных не означает немедленную мобилизацию.

«Существует два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и повестка для отправки в войска в составе команды. Если гражданин получил повестку, это еще не означает, что его уже берут в ряды ВСУ», — подчеркнул он.

Повестки могут вручать в публичных местах или адресно — по месту жительства мужчин. После надлежащего вручения повестки мужчина обязан явиться в ТЦК по дате, указанной в повестке. Теперь мужчины будут обязаны явиться в ТЦК не по месту учета, если повестку выдали не по административной единице проживания.

Для визита в ТЦК по повестке об уточнении данных необходимо иметь с собой следующие документы:

документы для идентификации личности ( паспорт);

паспорт); военно-учетный документ;

документы, подтверждающие изменения в семейном состоянии, места работы, учебы и т. д. ― которые изменились с последнего посещения военкомата или ТЦК;

― которые изменились с последнего посещения военкомата или ТЦК; документы, подтверждающие право на отсрочку по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации;

документы о состоянии здоровья, медицинские заключения, позволяющие оценить историю болезни.

Если мужчина не имеет права на отсрочку, сразу после уточнения учетных данных будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для определения пригодности для мобилизации, поэтому необходимо с первого прихода в ТЦК иметь при себе медицинские документы, которые могут подтвердить хронические болезни, негодность или основания для определение особенностей несения службы.

После прохождения ВВК мужчины могут быть:

признаны непригодными с исключением из учета;

признаны временно непригодными с дообследованием;

отправлены на дообследование;

признаны ограниченно пригодными и получить мобилизационное распоряжение;

признаны пригодными и получить мобилизационное распоряжение.

Возможны случаи, когда мобилизационное распоряжение не выдается сразу, но мужчину могут вызвать сразу для мобилизации при необходимости.

Кто может вручать повестки

Законодательством не установлено место, где могут вручить повестку. В соответствии с пунктом 56 Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

В частности, сотрудники ТЦК и представители органов местного самоуправления должны иметь о себе служебное удостоверение, которое доказывает место их работы. Все, кто вручает повестки, также должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они имеют право вручать повестки.