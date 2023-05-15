Три категории. Кого из мужчин могут призвать летом, а кого запрещено мобилизовать принудительно 15 мая, 14:13 Общая мобилизация: три категории мужчин, кого могут призвать в Украине летом 2023 года (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлили до конца августа 2023 года, поэтому повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам для уточнения мобилизационных резервов и мобилизации. Рассказываем, кто подлежит мобилизации летом 2023 года.

Военное положение и общая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если иное не предусмотрено законом. Уполномоченные лица вручают повестки в Украине во всех публичных местах и адресно для формирования мобилизационных резервов и выполнения планов.

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Некоторые категории мужчин не могут быть призваны принудительно или их запрещено мобилизовать по законодательству.

Кто подлежит мобилизации летом 2023

Во время общей мобилизации в Украине официально нет никаких волн призыва, оповещения и мобилизация проходят согласно мобилизационным планам, установленным высшим военно-политическим руководством.

При этом министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что мобилизационные планы с 24 февраля 2022 года еще не выполнены. Однако никто не публикует мобилизационные планы – они засекречены.

Мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные, в том числе военнослужащие запаса от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья. Мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или отнесены к службе запаса второй очереди.

В целом получить повестку могут все мужчины, независимо от того, здоровы ли, имеют инвалидность или судимость. Мобилизации подлежат следующие категории:

пригодные или ограниченно пригодные во время военного положения в возрасте от 28 до 60 лет;

пригодные или ограниченно пригодные во время военного положения от 18 до 27 лет, стоящие на военном учете запаса, проходившие срочную службу;

исключенные и снятые с военного учета (владельцы «белого билета»), признанные ВЛК пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения, если не совершили тяжкое преступление;

Кого призывают добровольно во время военного положения в 2023 году

Лица с инвалидностью I-III группы и мужчины, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам, могут быть мобилизованы только добровольно и нести службу по месту жительства.

Мужчины от 18 до 27 лет могут добровольно подписать контракт с подразделениями сил обороны Украины, однако принудительно их можно только призывать на срочную службу, которая не проводится во время действия военного положения.

Женщины могут добровольно мобилизоваться во время военного положения.

Кого запрещено призывать принудительно во время мобилизации

Мужчины от 18 до 60 лет не мобилизуются, если испытывают тяжелые болезни, были осуждены за тяжкие преступления или представили документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. К ним относятся следующие случаи:

если была перенесена операция, не мобилизуют на время восстановления по решению ВЛК;

если во время операции установлены металлоконструкции;

если мужчина имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;

больные тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез, и другие похожие;

осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;

мужчины, имеющие право на отсрочку и представившие документы, доказывающие такое право:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

через бронирование;

по профессии;

для обучения и научных исследований;

Для того чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, необходимо после получения повестки об уточнении данных, предоставить справки, которые:

подтверждают семейные обстоятельства;

наличие бронирования;

исключение из военного учета из-за состояния здоровья;

доказывающие обучение или занятие наукой;

работу или службу по профессиям, гарантирующим отсрочку.

В случае, если в ТЦК не принимают документы, подтверждающие отсрочку, их вместе с заявлением на отсрочку можно отправить через Укрпочту заказным письмом с описанием. В таком случае следует использовать нотариально заверенные копии документов.