Список сокращен. Какие могут быть уважительные причины для неявки по повестке во время войны в Украине 18 ноября, 16:48 Можно ли не явиться за повесткой в военкомат во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 24 февраля продолжается всеобщая мобилизация, мужчины получают повестки на улицах и блокпостах, и за неявку предусмотрено наказание. Рассказываем, существуют ли в законе уважительные причины не прийти в военкомат (ТЦК).

С сентября 2022 года во время войны правительство изменило список причин, по которым мужчины могут не явиться за повесткой в военкомат (центры комплектования и социальной поддержки). Постановление Кабмина Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание от сентября 2022 г предусматривается только 5 уважительных причин, при которых не будут применены наказания.

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Уважительные причины неявки по повестке

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала собрания;

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Руководители военкоматов предупредили, что после продления военного положения не прекратят раздавать повестки мужчинам в публичных местах. В частности, это важно для создания учетного реестра.

Какие виды повесток в Украине

Повестка для уточнения учетных данных. Выдается мужчинам для уточнения учетных данных и выяснить, имеет ли лицо отсрочку. В настоящее время подаются все документы, предоставляющие право на отсрочку или освобождение от военной службы в военное время. После этого они могут быть направлены на прохождение военно-врачебной комиссии. По результатам выдается либо решение об отсрочке по дообследованию, либо с разрешением служить, либо решение о непригодности с исключением из реестра.

Мобилизационное распоряжение ― повестка, которая выдается лицам, не имеющим оснований для увольнения или отсрочки, а также пригодным по решению ЛПК. Она обязывает прибыть на сборный пункт в указанное время.

Уклонение от повестки - какие виды наказания

В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Юрист объяснил НВ, лишают ли свободу за уклонение от повестки во время войны в Украине.