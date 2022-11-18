Список сокращен. Какие могут быть уважительные причины для неявки по повестке во время войны в Украине
Можно ли не явиться за повесткой в военкомат во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине с 24 февраля продолжается всеобщая мобилизация, мужчины получают повестки на улицах и блокпостах, и за неявку предусмотрено наказание. Рассказываем, существуют ли в законе уважительные причины не прийти в военкомат (ТЦК).
С сентября 2022 года во время войны правительство изменило список причин, по которым мужчины могут не явиться за повесткой в военкомат (центры комплектования и социальной поддержки). Постановление Кабмина Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание от сентября 2022 г предусматривается только 5 уважительных причин, при которых не будут применены наказания.
Уважительные причины неявки по повестке
- смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала собрания;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;
- сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.
Руководители военкоматов предупредили, что после продления военного положения не прекратят раздавать повестки мужчинам в публичных местах. В частности, это важно для создания учетного реестра.
Какие виды повесток в Украине
- Повестка для уточнения учетных данных. Выдается мужчинам для уточнения учетных данных и выяснить, имеет ли лицо отсрочку. В настоящее время подаются все документы, предоставляющие право на отсрочку или освобождение от военной службы в военное время. После этого они могут быть направлены на прохождение военно-врачебной комиссии. По результатам выдается либо решение об отсрочке по дообследованию, либо с разрешением служить, либо решение о непригодности с исключением из реестра.
- Мобилизационное распоряжение ― повестка, которая выдается лицам, не имеющим оснований для увольнения или отсрочки, а также пригодным по решению ЛПК. Она обязывает прибыть на сборный пункт в указанное время.
Уклонение от повестки - какие виды наказания
- В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов.
- По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.
- Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
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