Общая мобилизация. Почему повестки вручают людям с отсрочкой и непригодным по состоянию здоровья 12 мая, 19:08 Мобилизация в Украине — для чего вручают повестки людям с отсрочкой от призыва (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны состоять на военном учете. При необходимости они могут мобилизовать для выполнения задач в составе Сил обороны Украины.

Во время общей мобилизации можно призвать мужчин от 18 до 60 лет, способных по состоянию здоровья выполнять боевые задания. Законодательство предусматривает категории мужчин, которые не могут быть мобилизованы принудительно, а также которых запрещено призывать.

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Юристка ОО Юридическая сотня Мария Звягинцева рассказала NV, значит ли, что мужчину призовут, если он получил повестку, и почему повестки могут вручать людям, у которых уже есть отсрочка или кого нельзя мобилизовать.

Она подчеркнула, что вручение повестки – это не 100% немедленная мобилизация в ряды Сил обороны Украины.

«Нет. Конечно, сейчас в государстве военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому однозначно есть шанс быть мобилизованным. Однако есть лица, имеющие право на отсрочку от мобилизации, забронированные за органами власти или предприятиями, или те, кто после прохождения военно-врачебной комиссии не может быть призван — например, получил решение о непригодности», ― говорит она.

Поэтому ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять лиц на прохождение ВЛК, мужчин в том числе тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

Не следует забывать, что при наличии документов, подтверждающих право на отсрочку по статье 23 Закона о мобилизации, работники ТЦК не могут принудительно мобилизовать владельцев этих документов.

Почему повестки получают люди с инвалидностью – что делать

Люди с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 О мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Если они получили повестку, должны прийти в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность, и сверить военно-учетные данные. Призвать таких людей на службу могут только с их согласия и места жительства», ― подчеркнула Мария Звягинцева.

Кто не может быть мобилизован принудительно

Законодательством гарантировано право на отсрочку всем категориям мужчин и женщин, указанных в статье 23 О мобилизационной подготовке и мобилизации. Для того чтобы получить отсрочку, необходимо представить документы, доказывающие на нее право в ТЦК. Отсрочка гарантируется следующим категориям мужчин:

по состоянию здоровья;

для обучения;

из-за бронирования на работе;

для преподавания или занятия наукой;

за профессиональной деятельностью;

по семейным обстоятельствам;

Следует оформить документы, подтверждающие право на отсрочку и предоставить их при уточнении данных в ТЦК после вручения повестки.