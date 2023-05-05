Мобилизация 2023. Особенности работы ВВК с мая 2023 года — что изменилось и как работают в Украине 5 мая, 13:41 Общая мобилизация — как изменилась работа ВВК в Украине и особенности работы (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине во время военного положения правительство меняет старые правила по прохождению военно-врачебных комиссий. Рассказываем о действующих изменениях и запланировано на ближайшее время.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину для прохождения ВВК требовалась отдельная повестка. В некоторых случаях после уточнения данных в территориальных центрах комплектования могут направить сразу на прохождение ВВК.

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Из-за большого количества военных и военнообязанных, а также из-за ограниченных возможностей работы прохождения ВВК в Украине осложнено — раненым военным приходится стоять в очередях ради справки, а мужчин, имеющих болезни, могут не успеть осмотреть достаточно во время прохождения комиссии. Эти вызовы привели к тому, что в Украине начали реформировать работу военно-врачебных комиссий в соответствии с новыми задачами.

Работа ВВК на базе гражданских медучреждений

2 мая Верховная Рада приняла закон, упрощающий работу ВВК, а также предусматривает расширение сети медучреждений, где военнослужащие смогут лечиться и проходить комиссию.

Теперь ВВК можно создавать не только в госпиталях Минобороны, МВД и СБУ, но и в обычных государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Это упростит процедуру прохождения ВВК раненым бойцам, а также создание таких комиссий и расширение перечня больниц, которые принимают бойцов, поможет оперативнее спасать их жизнь.

Кроме того, с 1 апреля в Украине начали функционировать первые ВВК на базе гражданских медучреждений для территориальных центров комплектования.

КМУ сообщает, что все услуги в пакете медицинских гарантий при этом должны быть бесплатными для проходящих ВВК. Государство будет покрывать:

проведение лабораторных и инструментальных исследований;

при наличии показаний - направление человека в другие медучреждения на консультации и обследование, а также для оказания специализированной помощи (при необходимости);

оформление проектов справок и медицинские заключения о состоянии здоровья.

Чтобы получить бесплатные услуги в гражданской больнице, человек, проходящий ВВК, должен иметь:

карточку обследования и медосмотра;

карточку медосмотра кандидата на обучение в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях ЗВО Минобороны;

карточку медосмотра призывника;

направление председателя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

С 1 мая правительство занимается выполнением задачи, которая запустит еще одну смену. Новый проект позволит упростить прохождение ВВК в случае, если ВСУ получат медицинские документы через электронную систему Минздрава.

Кроме того, заместитель министра Анна Маляр сообщила, что прорабатывается законопроект в контексте цифровизации. Он должен решить проблему с тем, что некоторые документы по военнообязанным и военным должны быть только в бумажном виде.

Обновление особенностей работы ВВК также повлияет на процедуру общей мобилизации - проверку состояния здоровья мужчин и женщин, которых призывают сейчас.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в ближайшее время планируется также ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, повышение квалификации врачей по вопросам ВВК и надлежащее сервисное обслуживание раненых.

Реформирование ВВК в Украине – какие изменения запланированы

В Минобороны уже заявили о плане, по которому запланирована реформа работы ВВК в Украине. Военные планируют ввести следующие обновления в процедурах ВВК:

введение сервисного обслуживания в военных заведениях ВВК;

ускорение внедрения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы (МИС);

использование электронного документооборота при работе ВВК;

введение электронных очередей для прохождения ВВК;

пересмотр и оптимизация количества ВВК во время войны;

Напомним, что решение ВВК можно обжаловать в комиссии высшей инстанции, кроме того можно обжаловать решение в суде, но после того, как в этом отказали ВВК высшей инстанции.

Несогласие с решением ВВК или неправильно установленный диагноз не освобождает от исполнения закона, поэтому даже при обжаловании ВВК военным или мобилизованным необходимо выполнять соответствующие приказы, основанные на этих решениях.

Ответственность наступает для мобилизованных и военных, в отношении которых принималось решение ВВК.