Во время мобилизации. Кто не будет подлежать призыву на военную службу

15 апреля, 15:45
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Проведение стратегических командно-штабных учений с органами военного управления (Фото:Ministry of Defense of Ukraine)

Проведение стратегических командно-штабных учений с органами военного управления (Фото:Ministry of Defense of Ukraine)

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Список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнили отдельными категориями.

Вчера, 14 апреля 2022 года, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом изменения в статью 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан.

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Согласно обновленному законодательству, учащиеся и преподаватели заведений профессиональной (профессионально-технического) образования не будут подлежать призыву военную службу во время мобилизации.

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Внесенные в законодательство изменения обезопасят от угрозы срыва проведения учебного процесса и практической подготовки в учреждениях профессионального образования и будут способствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими:

  • строителями;
  • электриками;
  • машинистами;
  • токарями;
  • сантехниками и т. д.

В министерстве понимают, что в условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет остро испытывать потребность в специалистах рабочих профессий.

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«Нехватка квалифицированных рабочих может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и страны в целом, поэтому непрерывная подготовка рабочих в профессиональных заведениях (профессионально-технического) образования имеет чрезвычайно важное значение», — отметили в МОН Украины

Напомним, Минобразования утвердило методические рекомендации по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года, предоставив некоторую автономию заведениям общего среднего образования.

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Редактор: Гала Конопля

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Теги:   Мобилизация Минобразования Военное положение Законодательство Украины Преподаватели Война России против Украины

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