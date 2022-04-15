Во время мобилизации. Кто не будет подлежать призыву на военную службу
Проведение стратегических командно-штабных учений с органами военного управления (Фото:Ministry of Defense of Ukraine)
Список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнили отдельными категориями.
Вчера, 14 апреля 2022 года, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом изменения в статью 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан.
Согласно обновленному законодательству, учащиеся и преподаватели заведений профессиональной (профессионально-технического) образования не будут подлежать призыву военную службу во время мобилизации.
Внесенные в законодательство изменения обезопасят от угрозы срыва проведения учебного процесса и практической подготовки в учреждениях профессионального образования и будут способствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими:
- строителями;
- электриками;
- машинистами;
- токарями;
- сантехниками
и т. д.
В министерстве понимают, что в условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет остро испытывать потребность в специалистах рабочих профессий.
«Нехватка квалифицированных рабочих может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и страны в целом, поэтому непрерывная подготовка рабочих в профессиональных заведениях (профессионально-технического) образования имеет чрезвычайно важное значение», — отметили в МОН Украины
Напомним, Минобразования утвердило методические рекомендации по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года, предоставив некоторую автономию заведениям общего среднего образования.
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