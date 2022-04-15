Во время мобилизации. Кто не будет подлежать призыву на военную службу 15 апреля, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Проведение стратегических командно-штабных учений с органами военного управления (Фото:Ministry of Defense of Ukraine)

Список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнили отдельными категориями.

Вчера, 14 апреля 2022 года, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом изменения в статью 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан.

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Согласно обновленному законодательству, учащиеся и преподаватели заведений профессиональной (профессионально-технического) образования не будут подлежать призыву военную службу во время мобилизации.

Внесенные в законодательство изменения обезопасят от угрозы срыва проведения учебного процесса и практической подготовки в учреждениях профессионального образования и будут способствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими:

строителями;

электриками;

машинистами;

токарями;

сантехниками и т. д.

В министерстве понимают, что в условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет остро испытывать потребность в специалистах рабочих профессий.

«Нехватка квалифицированных рабочих может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и страны в целом, поэтому непрерывная подготовка рабочих в профессиональных заведениях (профессионально-технического) образования имеет чрезвычайно важное значение», — отметили в МОН Украины

Напомним, Минобразования утвердило методические рекомендации по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года, предоставив некоторую автономию заведениям общего среднего образования.

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