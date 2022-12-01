Общая мобилизация в Украине. 15 категорий украинцев, которых не призовут во время войны 1 декабря, 17:23 Кого не мобилизуют во время войны — список категорий и оснований отсрочки (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

С 24 февраля все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны из-за всеобщей мобилизации. Однако законодательно предусмотрены основания, по которым мужчины нельзя мобилизовать во время войны.



Военное положение и общая мобилизация продлены до 19 февраля 2023 года, поэтому повестку могут получить все мужчины призывного возраста. В течение года в Закон о мобилизации и Законе о военной службе внесены изменения, освобождающие от призыва граждан Украины по более чем 15 признакам.

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Кто не подлежит призыву во время войны в Украине

забронированные на период военного положения работники критической инфраструктуры и частных компаний, подавших заявления о бронировании в соответствии с процедурой и условиями, установленными Кабмином;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины и других военнообязанных или отдельных категорий граждан в предусмотренных законом случаях;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины и других военнообязанных или отдельных категорий граждан в предусмотренных законом случаях; Студенты, соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники ВУЗов и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессиональных заведений ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью I-III степеней или непригодные к военной службе с исключением из учета по решению ВЛК;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка, мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, указанные в статье 23 Закона о мобилизации;

женщины и мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужчины), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужчины), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( супруги) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужчины) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруги) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужчины) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Если родственники погибли или мобилизованы

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции и женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, указанные в ст. 23 Закона о мобилизации;

муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции и женщины и мужчины, чьи близкие родственники муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, указанные в ст. 23 Закона о мобилизации; женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужчины ( жену), который ( какая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе ( срочная или контрактная служба служба по мобилизации лиц рядового, сержантского и офицерского состава);

Кто временно не подлежит призыву

Не подлежат призыву на военную службу во время частичной мобилизации в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас ( кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди). Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди). Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия; Лица, получившие отсрочку по решению ВЛК по состоянию здоровья сроком максимум на 6 месяцев. После этого ВЛК решает вопрос о снятии таких лиц с учета или призывов.

Ранее НВ рассказывал, как можно оспорить решение ВЛК о состоянии здоровья мобилизованного и как это сделать. Для этого необходимо иметь соответствующие основания.