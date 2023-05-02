Общая мобилизация в Украине. Кому и где могут вручить повестку в Сумской области ― объяснение главы ТЦК 2 мая, 12:23 Общая мобилизация: как проходит вручение повесток в Сумской области и кто получит повестки (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки раздают повестки мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в публичных местах. Начальник ТЦК объяснил, как военные выбирают, кому вручать повестку.

Для пополнения потерь и резервов в Украине проводят общую мобилизацию, во время которой военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Законом вопрос вручения повестки во время мобилизации не урегулирован, нет нормативных актов, объясняющих, где можно вручать повестки, поэтому в Украине повестки вручают в любых местах.

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Как сообщил Суспільнрму руководитель ТЦК Бурини Сергей Павлов, он разрешает военнослужащим на территории, за которую несет ответственность, выдавать повестки во многих публичных местах.

«В законе не прописано, где запрещается раздавать повестки. Если у меня выходят военнослужащие в город, заходим в магазины, смотрим людей, раздаем повестки, на вокзалах раздаем повестки, на блокпостах раздаем повестки», — подчеркнул он.

Военнослужащий пояснил, что повестки вручают всем мужчинам и проверяют, прошли ли они уже уточнение данных в ТЦК.

«Патрулирование тоже, если мы видим, что идут подходящие люди, тоже останавливаем, спрашиваем, проверяем документы с полицией, если человек не был у нас, мы тоже даем им повестки», — объясняет Павлов.

Уклонение от мобилизации и отсрочка

Он добавил, что сейчас трудно проводить оповещения и мобилизацию, поскольку в Сети и анонимных каналах распространяется информация о якобы незаконности работы ТЦК или раздаче повесток, а мужчины часто имеют право на отсрочку, предусмотренную статьей 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Сейчас очень много разбросано по „ютубам“, по мессенджерам, что повестки не нужно получать, что незаконно их выдают, что территориальные центры считаются незаконными формированиями. Плюс очень много людей, которые могли бы служить, но они не хотят, они ищут женщин с инвалидностью, женятся на них, предоставляют документы. Начинают поступать в университеты, в училища разные», — рассказывает военный.

Сам Сергей Павлов — ныне кадровый военнослужащий, служивший в противовоздушной обороне СССР. Он вернулся в ВСУ уже с пенсии в 2020 году и попал в 58-ю бригаду, с которой служил на Донбассе. Во время службы побывал в разных городах региона, как в Новогродовке, Карловке. Горячей точкой были Пески, где размещался его батальон. Не очень далеко от Песков Донецкий аэропорт.

Кто вручает повестки в Украине

По пункту 56 Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту оповещения граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители и руководители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

По закону повестку нельзя обжаловать в суде, потому что она просто сообщает о необходимости явиться в ТЦК в нужное время. Поэтому после получения повестки мужчины обязаны выполнять эти требования, а с момента подписания повестки у них начинается административная или уголовная ответственность.