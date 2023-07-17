Всеобщая мобилизация. Как проходит ВВК после реформирования, кого сразу мобилизуют, а кто ждет своего вызова в ТЦК 17 июля, 19:41 Общая мобилизация — Как происходит мобилизация, что изменилось в прохождении ВВК и кого не призывают сразу (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручают повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет, чтобы формировать мобилизационный резерв и восстанавливать потери на фронте. Представитель ТЦК рассказал, куда мобилизуют ограниченно годных, кто сейчас нужен в ВСУ, и какие особенности прохождения ВВК.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 18 августа 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, и работники ТЦК могут мобилизовать их для защиты Украины от агрессии РФ

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Как сообщил Украинскому радио Полтава представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, ограниченно годным мобилизуют, но не штурмовых бригад, а для работы на должностях, где не требуется особая физическая нагрузка, и то мобилизационные распоряжения получают не все.

Как происходит уточнение данных и ВВК по повестке

В повестке, которую вручают военнообязанному уже указаны адрес ТЦК и время, когда туда надо прибыть. Если мужчина еще не был в ТЦК, то это может быть повестка об уточнении учетных данных. В случаях, когда учетные данные уже уточнены, мужчин отправляют на военно-врачебную комиссию.

Для похода в ТЦК необходимо иметь учетные документы и желательно свои врачебные заключения, если у лица есть хронические болезни. Это:

паспорт, ID-карта;

идентификационный код;

военно-учетный документ — временное удостоверение или военный билет;

заключение врачей о болезнях, выписки из больниц, обследования.

Военный сообщил, что сначала проводят проверку учетных данных, а на ВВК выписывают отдельную повестку, однако никто не гарантирует, что обследование не начнут проводить в тот же день в ТЦК. Для этого следует иметь при себе медицинские заключения.

Если лицо не имеет отсрочку, или, если это студент, то такого мужчину могут направить на ВВК.

«Если гражданин, имеет право на отсрочку, ему предоставляется отсрочка. Если это, условно говоря, отсрочка для обучения, он может сразу быть направлен на ВВК, чтобы понять, пригоден ли он для прохождения военной службы после завершения обучения», — сказал он.

Мужчина, который имеет отсрочку из-за инвалидности или обстоятельств, которые не пройдут с коротким сроком не отправляются на ВВК. Фактически, они получают отсрочку без обязательства вернуться в ВВК через какое-то время.

Если гражданин не имеет права на отсрочку, он направляется на прохождение ВВК, чтобы определить его степень годности. ВВК мужчины проходят либо в помещении ТЦК, либо в помещении гражданских больниц, где сформированы специальные комиссии.

«Он проходит профильных врачей, семейного, анализы сдает, если надо дообследование какого-то направления, может сдавать отдельно рентген, флюографию, УЗИ. По завершении ВВК, он решением председателя этой ВВК, признается годным или непригодным», — объясняет он.

Законодательство предусматривает несколько вариантов заключения ВВК:

годен к военной службе, статья такая-то;

ограниченно годен к военной службе по статье, статьям…;

временно непригоден к военной службе с дообследованием;

непригодный к военной службе.

В случае необходимости дообследования, мужчину могут положить в больницу или направить в другое учреждение. В случае временной непригодности военному назначают лечение и новый визит в ТЦК. По результату определяют пригодность или непригодность мужчины.

С решением ВВК военнообязанный прибывает в ТЦК, и там на основании того, какое у него состояние здоровья, еще проходится психологическое обследование. На основании этих обследований и ВОС или гражданской специальности выписывается мобилизационное распоряжение и он направляется в учебный центр.

Кого сейчас мобилизуют в Украине

Представитель полтавского ТЦК отметил, что мобилизации подлежат все мужчины. Призывают всех годных и ограниченно годных, если есть потребность в людях на фронте или в тылу.

«Для понимания, не только ТЦК этим занимаются. Мобилизация — это общегосударственное мероприятие, всеукраинское. Поэтому называется общая: подлежат все военнообязанные», — подчеркнул военный.

Он отметил, что сейчас ТЦК мобилизуют мужчин, которых ВВК признала ограниченно годными, поскольку их не отправляют на фронт, а в части обеспечения или в ТЦК в соответствии с законодательством.

«Ограниченно годны военнообязанные, которые не могут проходить службу в определенных воинских частях, где нужна физическая нагрузка — это десантно-штурмовые войска, ССО. Однако это не означает, что он непригоден к прохождению срочной службы в ВСУ в целом. Есть служба обеспечения, ТЦК те же — он может проходить службу на должностях, которые не требуют от него какого-то чрезвычайного здоровья, на которых не будет у него серьезных нагрузок», — пояснил Истомин.

Военные в первую очередь нуждались в комплектовании штурмовых подразделений, однако на данный момент происходит также комплектование и других подразделений, которые не находятся непосредственно на линии соприкосновения и не выполняют боевые задачи.

Ограниченно годные военнообязанные и раньше подлежали призыву, отметил он. Раньше была первоочередно нужна комплектация боевых частей, но сейчас призываются ограниченно годные не только для штурмовых бригад.

Таким образом, сейчас мобилизуют такие категории мужчин:

годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

Кого не мобилизуют сразу после решения ВВК

По информации представителя Полтавского областного ТЦК Романа Истомина, не всех мужчин сразу после ВВК мобилизуют. Бывают случаи, когда мужчину отпускают домой и обещают вызвать при необходимости или вообще происходит исключение из воинского учета, если он признан непригодным к военной службе ВВК.

«Если нет потребности в его военно-учетной специальности, ему могут выдать повестку на другую дату прибыть, или он отправляется домой, и в ТЦК есть информация, что он годен к военной службе, может проходить военную службу по своему состоянию здоровья и военно-учетным данным, и он ждет своей очереди», — говорит Истомин.