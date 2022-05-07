Призыв, повестки и военная бронь. Все, что нужно знать о мобилизации в Украине 7 мая, 12:11 Цей матеріал також доступний українською Сейчас актуальны вопросы мобилизации и все связанные с этой темой запросы (Фото:Министерство обороны Украины / Flickr)

Пока идет полномасштабная война России против Украины, остаются актуальными вопросы о мобилизации: кто подлежит призыву, как сейчас действуют военкоматы, кто и где может вручать повестку и другие.

Кого могут мобилизовать

На сегодняшний день, согласно указу Президента от 24 февраля этого года, объявлена всеобщая мобилизация. Она продлится в течение 90 дней. Есть определенные волны или очереди мобилизации, в частности:

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первая очередь — на военную службу призываются бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт или служившие по контракту;

вторая очередь — призыв военнослужащих, которые проходили срочную службу или также служили по контракту;

третья очередь — призыв военнообязанных граждан, окончивших военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса;

четвертая очередь — на военную службу призываются все жители страны, не имеющие возрастных ограничений или по состоянию здоровья.

На сегодняшний день мы находимся на второй очереди мобилизации, то есть когда призывают военнообязанных людей, которые проходили срочную военную службу или служили по контракту.

Как сейчас называются военкоматы

На сегодняшний день бывшие военкоматы или военные комиссариаты называются территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Изменилось не только название, но и функционал: сейчас есть и социальная составляющая. Добавлены определенные функции социальной поддержки военнослужащих и членов семей.

Кто, как и когда имеет право вручать повестку

Законодательством на сегодняшний день не определены места, где можно или нельзя вручать повестку. Фактически ее могут вручить лично в руки в любом месте:

на улице;

на блокпосту;

на рабочем месте и т. д.

Вручать повестку может представитель органа местного самоуправления, управляющий компании, учреждения, организации, где работает военнообязанный. Также повестки могут непосредственно вручать должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Повестка должна быть вручена лично. Если лицо отказывается от вручения повестки, составляется акт, вручаемый военнообязанному под подпись.

Вместе с тем, руководитель предприятия, учреждения, организации обязан вручать повестки работникам, если они скрываются от военного комиссариата, и это не будет нарушением нормы законодательства.

Может ли лицо с инвалидностью служить в ВСУ

В настоящее время существует определенный перечень категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Одной из таких категорий есть лица с инвалидностью. Но есть исключение: такие лица могут призываться по собственному желанию, призвать их на общих основаниях, как и других военнообязанных, нельзя.

Если лицо с инвалидностью хочет служить, ему следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пройти собеседование и медицинское освидетельствование. После этого врачебная комиссия и руководитель военного комиссариата будут принимать окончательное решение, может ли этот человек быть мобилизованным или нет.

Могут ли призвать многодетных родителей

Согласно законодательству, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые:

имеют на воспитании троих несовершеннолетних детей или самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка ( такие родители и опекуны не могут призываться принудительно);

такие родители и опекуны не могут призываться принудительно); воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы,

а также не подлежат мобилизации усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые

воспитывают несовершеннолетних детей, сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Пересечение границы родителями

При планировании пересечения границы военнообязанные мужчины должны иметь документы, подтверждающие то, что они, например, являются родителями трех и более детей.

Одними из документов могут быть соответствующие медицинские документы, подтверждающие факт болезни или наличие у ребенка инвалидности.

Планируя поездку за границу, начальница управления обеспечения доступа к правовой помощи Координационному центру по предоставлению правовой помощи Наталья Марчук советует дополнительно проконсультироваться у юристов, которые предоставят информацию об исчерпывающем перечне документов, которые следует заранее подготовить.

" Я также советую обращаться на горячую линию системы бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103", — добавила Наталья Марчук.

Что такое военная бронь и кто имеет на нее право

Военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации с помощью так называемой брони. Статьей 24 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации определено, что бронирование военнообязанных запаса осуществляется для обеспечения функционирования определенных органов, предприятий и организаций в особый период.

Бронь могут получить военнообязанные, работающие в органах государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, которым установлены определенные мобилизационные задачи.

Если вас интересует, можете ли вы быть забронированы, то следует обращаться к специалисту своего предприятия или учреждения, отвечающему за учет военнообязанных, или к руководителю и уточнить этот вопрос.

Право на бронь могут обладать специалистами управления определенных военных структур. К примеру, в ВСУ, Минобороны есть кроме военнослужащих, которые сейчас на фронте, определенное количество работников, обеспечивающих функционирование таких министерств, институтов. В первую очередь, такие специалисты имеют право на бронирование и отсрочку на шесть месяцев от призыва на военную службу во время мобилизации.

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