Отпуск военным в мае 2023. Как правильно оформить рапорт на отпуск во время военного положения 1 мая, 14:15 Общая мобилизация в Украине: какие особенности оформления рапорта об отпуске по семейным обстоятельствам (Фото:facebook.com/UALandForces/ 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

Мобилизированные военнослужащие в Украине имеют право на общее количество до 20 дней отпуска в год. Для получения отпуска следует обратиться к командиру с соответствующим рапортом.

Во время военного положения военнослужащим могут предоставить часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Согласно пункту 18 статьи 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, каждый из отпусков может длиться до 10 дней без учета времени на дорогу, но не более 2 суток в один конец.

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Однако не всегда командование дает возможность получить все 10 дней, которые разрешены законом, ситуация зависит от задач подразделения и того, сколько людей можно отпустить с позиций.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, как происходит процесс рассмотрения рапорта, и почему нужно подавать два экземпляра.

Как военному оформить отпуск по семейным обстоятельствам

По закону военный имеет право просить у командования об отпуске по следующим семейным обстоятельствам:

из-за смерти близкого члена семьи;

для женитьбы;

беременным военнослужащим для рождения ребенка и по уходу за ребенком

Для того чтобы реализовать право на отпуск, необходимо:

написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и добавить документы с основаниями;

предоставить командиру подразделения;

командир подразделения рассматривает, подписывает и передает рапорт в штаб воинской части;

после получения подписанного командиром подразделения рапорта, командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.

«Рекомендовано подавать рапорт в двух экземплярах: на одном должен быть указан входной номер, дата и подпись лица, принявшего рапорт, которые будут подтверждать факт обращения с рапортом», - сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Особенности оформления части ежегодного отпуска

Важным условием оформления отпуска является то, что часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Если командир отказал предоставить все 10 дней части ежегодного отпуска за раз, другие дни уже нельзя использовать.

Если рапорт по отпуску не принимают – можно обратиться в высшее руководство и оставить жалобу на горячей линии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 0 800 500 410.