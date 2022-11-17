Общая мобилизация в Украине. Где будут вручать повестки после продолжения военного положения

17 ноября, 16:20
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Кому вручают повестки на улицах и кого будут мобилизовать во время военного положения (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Кому вручают повестки на улицах и кого будут мобилизовать во время военного положения (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Начальник военкомата объяснил, почему в Украине раздают повестки на улицах и сколько это будет продолжаться.

Верховная Рада продлила мобилизацию и военное положение в Украине еще на три месяца. Военное руководство не объявляло о новых изменениях в мобилизации мужчин и женщин зимой. Будут ли продолжать повестки на улицах городов Украины, рассказал в интервью ТСН.ua начальник Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко.

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Вручение повесток в общественных местах, по его словам, осуществлялось уполномоченными группами от центров комплектования. Мероприятия проводятся в местах наибольшего скопления людей для максимального охвата.

Поэтому получить повестку можно на вокзале, площади, большой улице, в торговом центре и т.д.

«Эти мероприятия планировались как раз для того, чтобы выявить мужчин, не вставших на военный учет. Если бы наши граждане не нарушали законы, потребности в таких мероприятиях не было. Но, к большому сожалению, таким образом, некоторые лица пробуют скрываться от выполнения своего конституционного долга», ― подчеркнул Александр Тищенко.

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Кроме того, раздача повесток на улицах – шаг, ограниченный законодательством. Сейчас это осуществляется для приведения в порядок данных и организации понятной базы информации. Всех подряд мобилизовать не собираются.

«Нам не нужно забирать всех в армию, нам нужны специалисты, которые востребованы сейчас. Поэтому, если не будет другого законодательного инструмента для упорядочения учета, нам придется и дальше проводить мероприятия оповещения и уточнения данных в людных местах. Ну и добавлю, что мобилизационные мероприятия, в частности, оповещения военнообязанных, будут проводиться при необходимости и во время действия военного положения», - подчеркнул начальник Львовского областного ЦК.

Какие виды повесток в Украине

  • Повестка для уточнения учетных данных. Выдается мужчинам для уточнения учетных данных и выяснить, имеет ли лицо отсрочку. В настоящее время подаются все документы, предоставляющие право на отсрочку или освобождение от военной службы в военное время. После этого они могут быть направлены на прохождение военно-врачебной комиссии. По результатам выдается либо заключение об отсрочке и дообследованию, либо о разрешении служить, либо о непригодности с исключением из реестра.
  • Мобилизационное распоряжение ― уведомление, которое выдается лицам, не имеющим оснований для увольнения или отсрочки, и которые пригодны по решению ЛПК. Лица получившие мобилизационное распоряжение обязаны прибыть в сборный пункт в указанное время.
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Сколько служить во время войны

Согласно статье 23 Закона Украины о военной службе и воинской обязанности, военная служба продолжается до окончания войны и приказа о демобилизации.

Для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, предусмотренный законом, военная служба продлевается сверх установленных сроков до сроков, определенных решением Президента Украины или до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности. Правила действуют и для военнослужащих, служащих по контракту.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины

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