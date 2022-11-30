Во время войны в Украине. Рада может разрешить мобилизовать еще одну категорию граждан 30 ноября, 15:52 Общая мобилизация — еще одну категорию огромная может позволить призывать (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 24 февраля продолжается всеобщая мобилизация. В Верховной Раде хотят предоставить право нести службу осужденным украинцам.

К прохождению военной службы в условиях военного положения могут быть допущены украинцы, осужденные и получившие наказание по отдельным статьям. Нардеп из Восстановления Украины Дмитрук Артем Геннадиевич подал проект закона, предусматривающий военную службу для осужденных.

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Законопроект № 8243 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины об урегулировании некоторых вопросов прохождения военной службы в условиях военного положения.

По статье 616 Уголовного Кодекса Украины украинец, который находится на стадии досудебного расследования или судебного разбирательства и находится под стражей, попросить его отмену в пользу призыва по общей мобилизации. Это возможно при введении в Украине военного положения.

«Однако, нормы действующего законодательства не предусматривают такого права для лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытанием, если обвиняемый, осужденный изъявил желание проходить военную службу по призыву во время мобилизации или в случае призыва на военную службу до вступления судебного решения в законную силу», ― отмечают авторы закона. Поэтому они хотят инициировать дополнение закона по урегулированию этого момента.

Время службы хотят прибавить к сроку отбывания наказания.

Кому могут заменить наказание на военную службу

В законопроекте речь идет о приобщении осужденных за коррупцию или грубых нарушителей правил безопасности дорожного движения, получивших наказание в виде:

Исправительных работ;

Служебное ограничение для военнослужащих;

Ограничение свободы;

Лишение свободы не более чем на 5 лет;

Какие преступления нельзя заменить военной службой

Не допускается увольнение на этом основании лиц, осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 115, 146 — 147, 152 — 156, 186, 187, 189, 255, 2551, 257 305 — 321, 330, 335 — 337, 401 — 414, 426 — 433, 436, 437 — 442 Уголовного кодекса Украины.

В каких условиях осужденный получит замену наказания на службу

до вступления судебного решения в законную силу обвиняемый, осужденный был призван на военную службу по призыву во время мобилизации;

в случае, когда обвиняемый, осужденный изъявил желание проходить военную службу по призыву во время мобилизации;

когда материалы уголовного производства были истребованы судьей докладчиком при подготовке кассационного разбирательства, но в течение трех месяцев материалы в суд не поступили по причине нахождения их на временно оккупированной территории Украины или в местах проведения боевых действий.

В случае, когда лицо освободили от наказания, оно должно безотлагательно, не позднее 48 часов, явиться в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации с целью прохождения военной службы по призыву во время мобилизации.

Наказание при уклонении от службы осужденного

В случае неявки осужденного лица, которое получило право на военную службу в указанный срок соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, а также в случае получения таким лицом отказа территориального центра комплектования и социальной поддержки в прохождении военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период территориальный центр комплектования и социальной поддержки безотлагательно, но не позднее 24 часов, сообщает о таких обстоятельствах прокурора.

Прокурор, безотлагательно, но не позднее 24 часов, подает прокурор подает ходатайство об отмене определения о приостановлении исполнения судебного решения.