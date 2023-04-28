Общая мобилизация в Украине. Кто подпадает под призыв, а кого запрещено мобилизовать в мае 28 апреля, 00:11 Общая мобилизация: кто подлежит призыву в Украине и будет ли усиление мобилизации (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными, не имеющими отсрочки. Рассказываем, кто подпадает под мобилизацию перед контрнаступлением ВСУ.

Верховная Рада намерена продлить военное положение и общую мобилизацию в мае 2023 года еще на 90 дней. Для этого президент должен продлить действие своих указов с февраля 2022 года с момента вторжения России. Во время военного положения и всеобщей мобилизации все в стране переходят на обеспечение Сил обороны и защиту страны.

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Что такое общая мобилизация

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов сил Обороны Украины, который проводится одновременно на всей территории Украины. Общая мобилизация касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций. Все силы должны быть направлены на обеспечение защиты страны.

Порядок проведения мобилизации регулируется законом О мобилизационной подготовке и мобилизации, и в нем указано, кого точно не могут мобилизовать принудительно.

Общая мобилизация – будет ли усиление в мае 2023 года

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что цели мобилизации, утвержденные еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты. Однако в Украине нет никаких волн мобилизации и никакая новая волна не ожидается в ближайшее время.

Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, понесенных Украиной, и не испытывает недостатка в защитниках страны.

Подпадающий под призыв общей мобилизации в мае 2023 года

Военнообязанными во время военного положения считаются все мужчины от 18 до 60 лет, которые способны по состоянию здоровья исполнять обязанности после призыва. В первую очередь прошла мобилизация всех мужчин, имеющих опыт службы, и на второй год преимущественно мобилизуют мужчин без военного опыта. Мобилизовать могут:

бывших срочников, демобилизовавшихся до 24 февраля 2022 года;

бывших контрактников, окончивших службу до 24 февраля 2022 года;

пригодных к военной службе мужчин от 28 до 60 лет, не имеющих опыта службы;

ограниченно пригодных во время военного положения мужчин - с опытом службы и без опыта службы;

снятых и исключенных с военной службы, если они пригодны или ограниченно пригодны к службе в военное положение по решению ВВК;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет на контрактную службу;

лица с инвалидностью, добровольно прошедшие ВВК и добровольно мобилизовавшиеся;

При этом лица с инвалидностью могут нести службу только по месту жительства. Ограниченно пригодные по закону могут нести три вида службы:

в частях (подразделениях) обеспечения;

в территориальных центрах комплектования;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Кого запрещено мобилизовать принудительно в мае 2023 года

В статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации указан перечень оснований, когда мужчинам предоставляется право на отсрочку от мобилизации. Их нельзя мобилизовать принудительно и отправлять на фронт, если они предоставили документы, подтверждающие отсрочку. Есть следующие основания для отсрочки:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

через бронирование;

для учебы и научной деятельности

Лица, которые добровольно хотят мобилизоваться, но имеют основание для отсрочки по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, могут нести службу только по месту жительства.

По статье 18-1 Закона о Военной обязанности и военной службе мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет запрещено. Это связано с тем, что с 18 до 27 лет мужчины призываются на срочную службу, отмененную на время военного положения.

Таким образом, мужчины от 18 до 27 лет могут только подписать контракт на военную службу в ВСУ или другие формирования.

Кто выдает повестки и когда можно отказаться от получения

Законодательством не установлено место, где могут вручить повестку. В соответствии с пунктом 56 Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту оповещения граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных территориальных центров комплектования.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул , что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Если лица не уполномочены выдавать повестку или она составлена с ошибками, тогда можно отказаться от ее получения. Уполномоченные представители ТЦК составляют акт об отказе в присутствии свидетелей и сообщают о его обязанностях лицу в устном порядке.