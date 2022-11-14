Общая мобилизация 2022−2023. Сколько длится прохождение военной службы в Украине 14 ноября, 19:16 Срок военной службы в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 24 февраля продолжается всеобщая мобилизация. Рассказываем, какова продолжительность военной службы в Украине.

Указы президента Украины о продлении военного положения и мобилизации на три месяца должны быть утверждены Верховной Радой. Соответствующие законопроекты соответственно № 8189 и № 8190 должны продолжить военное положение и мобилизацию.

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Нардеп от Голоса Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram, что решение может быть принято уже на ближайшем пленарном заседании, по его словам, они будут продлены до 19 февраля 2023 года.

Часть военных ВСУ, Нацгвардии, ТРО и органов защиты правопорядка защищают суверенитет и независимость Украины с 24 февраля, с тех пор идет мобилизация.

Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации объясняет, что такое демобилизация.

Демобилизация ― комплекс мер, решения о порядке и сроках проведения которых принимает Президент Украины, направленных на планомерный перевод национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на работу и функционирование в условиях мирного времени, а Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ― на организацию и штаты мирного времени.

Срок военной службы в Украине

Сроки военной службы в Украине предусмотрены статьей 23 Закона Украины о военной службе и воинской обязанности.

Сроки срочной воинской службы в календарном исчислении устанавливаются:

до 18 месяцев — для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

до 12 месяцев — для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: для лиц рядового состава — 3 года, для лиц сержантского и старшинского состава — от 3 до 5 лет;

От 2 до 5 лет — граждан, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

Офицерам из числа военнослужащих, которые окончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели:

специальностям летного состава авиации — 10 лет;

другими специальностями — 5 лет;

других граждан — от 1 до 5 лет.

Срок службы в особый период и во время мобилизации

Лица, принимаемые на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или объявления решения о демобилизации и назначаются на должности, сроки военной службы в календарном исчислении устанавливаются в соответствии с порядком, указанном в этом же законе.

Военнослужащие срочной военной службы и военнослужащие военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые во время действия особого периода выслужили не менее 11 месяцев, лиц, уволенных с военной службы во время действия особого периода, принимаемых на военную службу по контракту период с момента оглашения мобилизации до времени введения военного положения или объявления решения о демобилизации, срок военной службы в календарном исчислении устанавливается шесть месяцев.

Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на шесть месяцев или сроки, определенные частью четвертой настоящей статьи. В случае окончания особого периода или оглашения решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.

Для граждан Украины, призванных на военную службу, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву, — до 18 месяцев;

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период — до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, — на сроки, определенные решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Срок службы во время военного положения

Для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, предусмотренный законом, военная служба продлевается сверх установленных сроков:

в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения ( наступление военного времени) — к срокам, определенным решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

наступление военного времени) — к срокам, определенным решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности; с момента введения военного положения ( наступление военного времени) — до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

наступление военного времени) — до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности; Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков:

с момента объявления мобилизации ― в течение срока ее проведения, определяемого решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения — до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности.

Военнослужащие во время военного положения не имеют права на отпуск, кроме как в случаях, указанных в законе.

Депутаты предлагают добавить возможность военным уходить в отпуск на 10 дней в законопроекте № 8081 О внесении изменения в пункт 18 статьи 10−1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей относительно предоставления военнослужащим отпусков во время действия военного положения.