ОБСЕ уточнила заявление Будапешта об открытии наблюдательной миссии в Ужгороде

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на недавние события в городе.
Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на запрос Украинской правды.
Наблюдатели продолжат осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии в Ужгороде.
В ответ на это в Закарпатской ОГА заявили, что не получали предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ.
Венгрия неоднократно призывала ввести постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатской области, заявляя о притеснениях венгерского меньшинства.
Община венгров Закарпатья, на офис которой было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвала развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.
Украина не видит оснований для направления наблюдателей в регион.
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