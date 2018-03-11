ОБСЕ уточнила заявление Будапешта об открытии наблюдательной миссии в Ужгороде

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на недавние события в городе.

Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на запрос Украинской правды.

Наблюдатели продолжат осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии в Ужгороде.

В ответ на это в Закарпатской ОГА заявили, что не получали предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ.

Венгрия неоднократно призывала ввести постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатской области, заявляя о притеснениях венгерского меньшинства.

Община венгров Закарпатья, на офис которой было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвала развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Украина не видит оснований для направления наблюдателей в регион.