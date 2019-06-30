ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской Вчера, 20:00 1214 Цей матеріал також доступний українською прес-центр АТО прес-центр АТО

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 30 июня.

В частности, боевики «ЛНР» сообщили СММ о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Ранее наблюдатели получили подтверждение от украинской стороны.

После объявления о начале процесса разведения 26 июня украинские военные и боевики в течение нескольких дней отходили от ранее занимаемых позиций.

«Вооруженные силы Украины проводили работы по демонтажу укреплений и разминирования прилегающей территории, а представители боевиков начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения», — говорится в отчете.

В ОБСЕ добавили, что сейчас на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка.

26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская.

По словам заместителя командующего Объединенных сил Богдана Бондаря, после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.

Российские оккупационные силы также завершили первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской.