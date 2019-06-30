ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 30 июня.
В частности, боевики «ЛНР» сообщили СММ о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Ранее наблюдатели получили подтверждение от украинской стороны.
После объявления о начале процесса разведения 26 июня украинские военные и боевики в течение нескольких дней отходили от ранее занимаемых позиций.
«Вооруженные силы Украины проводили работы по демонтажу укреплений и разминирования прилегающей территории, а представители боевиков начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения», — говорится в отчете.
В ОБСЕ добавили, что сейчас на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная обстановка.
26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская.
По словам заместителя командующего Объединенных сил Богдана Бондаря, после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.
Российские оккупационные силы также завершили первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской.