ОБСЕ: боевики разместили в Луганске много военной техники

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Спрятанные танки за гражданскими домами подконтрольном
Фото: ОБСЕ

Спрятанные танки за гражданскими домами подконтрольном "ДНР" Верхнешироковском

Российско-оккупационные формирования террористов разместили большое количество военной техники на окраинах Луганска, объявив о намерении нарушить Минские договоренности.

Наблюдатели ОБСЕ также сфотографировали с высоты указанную технику. Боевики таким образом заявили о размещении орудий для подготовки к параду 9 мая в центре города.

Об этом рассказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Кроме того, в подконтрольном правительству поселке Анадоль (Донецкая область) было замечено шесть самоходных гаубиц. В подконтрольном боевикам Верхнешироковском террористы разместили два танка, которые спрятали за домами гражданских.

Напомним, представительство США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило, что насилие на Донбассе продолжается, поведение России нарушает основные принципы ОБСЕ и грозит совместной безопасности стран-участниц.

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