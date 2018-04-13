ОБСЕ: боевики разместили в Луганске много военной техники

Российско-оккупационные формирования террористов разместили большое количество военной техники на окраинах Луганска, объявив о намерении нарушить Минские договоренности.

Наблюдатели ОБСЕ также сфотографировали с высоты указанную технику. Боевики таким образом заявили о размещении орудий для подготовки к параду 9 мая в центре города.

Об этом рассказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Хуг: Збройні формування в #Луганськ'у оголосили про свій намір порушити Мінські домовленості, а саме: розмістити велику кількість техніки в центрі міста 9 травня; озброєння вже розміщено на околиці Луганська pic.twitter.com/XvNOYVr9ri — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 13 апреля 2018 г.

Кроме того, в подконтрольном правительству поселке Анадоль (Донецкая область) было замечено шесть самоходных гаубиц. В подконтрольном боевикам Верхнешироковском террористы разместили два танка, которые спрятали за домами гражданских.

Хуг #ОБСЄ: Те ж військове мислення помітно біля підк.уряду Анадоля — 6 самохідних гаубиць, і непідк.уряду Верхньошироківського, де 2 танки, також розміщені з порушенням ліній відведення, приховують за цивільними будинками, ставлячи під загрозу жителів, якщо цілитимуть по танках pic.twitter.com/FWNkjKOND5 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 13 апреля 2018 г.

Напомним, представительство США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило, что насилие на Донбассе продолжается, поведение России нарушает основные принципы ОБСЕ и грозит совместной безопасности стран-участниц.