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Идет на выход. Кличко уволил чиновника, ответственного за обрушения обломков путепровода

Сегодня, 14:27
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Идет на выход. Кличко уволил чиновника, ответственного за обрушения обломков путепровода - фото

Информатор

КГГА обследует все искусственные сооружения в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко освободил в. о. директора КП Киевавтодормост Дмитрия Котлубея, которого считает ответственным за обрушения обломков путепровода возле метро Осокорки.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Facebook.

«Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам выявленных проблем. Поэтому я увольняю исполняющего обязанности директора КП Киевавтодормост Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям», — отметил Кличко.

По его словам, он также поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в Киеве и оперативно предоставить информацию о тех мостах, где не происходят ремонтные работы.

Напомним, 24 июня у станции метро Осокорки в Киеве на автомобиль Renault Duster, который двигался в сторону Южного моста, упали элементы путепровода.

Обломки моста, которые упали на автомобиль, повредили его капот и передний бампер. Сам водитель в результате инцидента не пострадал.

Теги:   Виталий Кличко Путепроводы Увольнение Обрушение

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