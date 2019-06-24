Идет на выход. Кличко уволил чиновника, ответственного за обрушения обломков путепровода
Мэр Киева Виталий Кличко освободил в. о. директора КП Киевавтодормост Дмитрия Котлубея, которого считает ответственным за обрушения обломков путепровода возле метро Осокорки.
Об этом Виталий Кличко сообщил в Facebook.
«Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам выявленных проблем. Поэтому я увольняю исполняющего обязанности директора КП Киевавтодормост Дмитрия Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям», — отметил Кличко.
По его словам, он также поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в Киеве и оперативно предоставить информацию о тех мостах, где не происходят ремонтные работы.
Напомним, 24 июня у станции метро Осокорки в Киеве на автомобиль Renault Duster, который двигался в сторону Южного моста, упали элементы путепровода.
Обломки моста, которые упали на автомобиль, повредили его капот и передний бампер. Сам водитель в результате инцидента не пострадал.