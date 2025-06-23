СИТИ Колледж, Европейский кампус Университета Йорка, объявляет специальные стипендии для всех украинских кандидатов на обучение на престижной программе The Pan-European Executive MBA в Украине. Обучение начинается осенью в онлайн-формате.

Европейский кампус Университета Йорка (Сити Колледж) в партнерстве с Факультетом экономики и менеджмента Университета Страсбурга (Франция) объявляют набор на совместную программу двух дипломов — The Pan-European Executive MBA. Студенты, которые закончат программу, получат два диплома: от топового британского Университета Йорка и от престижного французского Университета Страсбурга. Для всех украинских кандидатов предоставляется особая стипендия, которая частично покрывает стоимость обучения.

Европейский кампус Университета Йорка, СИТИ Колледж (Салоники, Греция) / Фото: СИТИ Колледж

Панъевропейская программа Executive MBA — это по-настоящему международная программа с бесценными возможностями нетворкинга, специально разработанная для современных управленцев, желающих усовершенствовать свои навыки и знания для профессионального, карьерного и личностного развития. Программа предлагает студентам действительно международный опыт, в частности три насыщенные учебные поездки: в Йорк в июле 2026 года, в Страсбург в сентябре 2026 года и в Салоники в апреле 2027 года. На программе преподают признанные профессора и эксперты-практики с соответствующим отраслевым опытом и реализованными исследованиями из Сити Колледжа, Страсбургского университета, Университета Йорка и из других известных зарубежных университетов.

Программа проходит также в Греции, Румынии, Сербии, Армении и Азербайджане.

Благодаря гибкому формату обучения (пятница, суббота, воскресенье — ежемесячно), программа Executive MBA полностью подходит для управленцев и собственников, желающих совмещать работу и учебу. Европейский кампус Университета Йорка предоставляет возможность студентам из Украины проходить программу онлайн. Обучение происходит на английском языке и длится 2 года.

Центральный холл Западного кампуса Университета Йорка (Великобритания) / Фото: Университет Йорка

Методологически программа построена вокруг обучения, ориентированного на практику и опыт. Это выражается в разработке проектов, решении кейсов, проведении воркшопов и коучинговых сессий, и направлено на расширение прикладных знаний и навыков, а также на развитие стратегических лидерских качеств и навыков. Программа предусматривает выбор студентом одной из шести специализаций: общий менеджмент, маркетинг, финансы, логистика, менеджмент здравоохранения, менеджмент персонала.

Дополнительным преимуществом программы является персональная коучинговая программа (Personal Professional Career & Leadership Coaching Programme), которая является частью обучения и доступна для всех студентов. Профессиональные бизнес-тренеры предоставляют индивидуальные коуч-сессии, помогают студентам MBA составить план своей карьеры и успешно достичь своих профессиональных целей.

Студенты ЕМВА во время поездки в Университет Страсбурга / Фото: Университет Страсбурга

Программа является одной из 300 программ в мире, аккредитованных Ассоциацией МВА (AMBA). Она также аккредитована Chartered Management Institute (Великобритания), профессиональной учебной организацией в сфере менеджмента и лидерства. Поэтому кроме двух дипломов МВА от Университета Йорка и Страсбурга, выпускники могут дополнительно получить диплом магистра в стратегическом менеджменте и лидерстве от CMI. Выпускники также получают сертификат от АМВА.

Университет Йорка является одним из топовых университетов в мире (146-е место в мире, Times Higher Education — THE 2025), входит в Группу Рассела, престижное объединение ведущих университетов Великобритании (аналог американской Лиги плюща), имеет золотую медаль за качество преподавания — Gold Teaching Excellence Framework Award (TEF), а также шесть Королевских премий Ее Величества. Университет Страсбурга был основан в 1631 году и воспитал 18 Нобелевских лауреатов. Является членом Лиги европейских исследовательских университетов (23 ведущих наукоемких университетов Европы).

СИТИ Колледж, Европейский кампус Университета Йорка, является интегрированной и неотъемлемой частью Университета Йорка, и обеспечивает физическое присутствие университета в Европе как хаб с академическими, управленческими и корпоративными связями в регионе Юго-Восточной Европы и Кавказа. СИТИ Колледж — это международное учреждение с 30-летней историей, где обучаются студенты из более чем 60 стран, как в главном кампусе в Салониках, так и в 6 других странах региона.