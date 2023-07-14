Место Новой украинской школы в глобальной системе образования: взгляд педагогов и родителей 14 июля, 15:40 Новости компаний freepik.com

Почти полмиллиона украинских школьников сейчас учатся за рубежом. Несмотря на вызовы полномасштабной войны, это также возможность оценить достижения реформы украинской системы образования. Рассказываем об опыте, который могут перенять украинские педагоги, а также о том, чему стоит поучиться у нас педагогам из других стран мира.

В течение последних 15 лет образование переживает глубокий кризис. Традиционные подходы к обучению уже не работают, и эта проблема — общая для всех стран мира.

«Разрабатывая реформу образования, Украина опиралась на опыт европейских стран, ученики которых демонстрируют высокие учебные результаты в международных исследованиях. Эти страны формируют учебные материалы, опираясь на потребность развития не только так называемых „твердых знаний“, но и „мягких навыков“. Это не означает отказ от изучения фактов или замену обучения играми — только изменение фокуса в пользу понимания учениками того, что и зачем они учат, умения работать с информацией, получать знания самостоятельно. Скажем, если сравнивать базовое среднее образование в Украине и других европейских странах, у наших школьников больше формальных, фактических знаний, а европейские — могут лучше ими оперировать», — рассказывает эксперт по вопросам содержания образования, гражданских и социальных компетентностей Команды поддержки реформ при Министерстве образования и науки Украины Марина Кафтан.

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11 компетентностей Государственного стандарта базового среднего образования созвучны с компетентностями, утвержденными в Законе Украины «Об образовании», согласованы со стандартом начального образования на основе Рекомендации Европейского Парламента и Совета (ЕС) «Об основных компетенциях для обучения на протяжении всей жизи».

Девятиклассник Илья до полномасштабной войны учился в Киеве. Сейчас он — ученик одной из школ Барселоны. Об адаптации к новой системе образования и впечатлениях от учебы рассказывает его мама Татьяна Евгоровская.

«В школе сына приняли очень тепло. На период адаптации выделили отдельного тьютора, который обучал украинских детей каталонскому. Есть индивидуальные уроки по языку, с детьми общается психолог. Сейчас Илья учится в местной школе до обеда, а вечером продолжает обучение онлайн в Украине. Я замечаю, что по уровню знаний наши дети обгоняют своих сверстников в Европе. Математика, физика, химия им даются легко — даже несмотря на языковой барьер».

Инфографика: Интерньюз Украина

Статья 14 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» предусматривает: ученики имеют право на признание учебным заведением результатов их обучения, предусмотренных образовательной программой учебного заведения, которые были получены путем неформального и/или информального образования. Если ученики возвращаются в Украину, скажем, после года отсутствия, они могут продолжить обучение в классе, согласно возрасту: компетентности, приобретенные ими в мировых школах, не сильно отличаются от тех, которые ученики приобретают в НУШ.

Именно необходимость «догонять» программу часто побуждает родителей за рубежом отправлять детей сразу в две школы: местную и украинскую.

Наталья Шаманова, мама школьников, которые сейчас учатся в Польше, отмечает: украинская школа ориентируется на результат, а не на процесс обучения. Нагрузка на учеников семейной формы обучения сейчас непропорциональна. Некоторые учителя проводят онлайн-тестирование продолжительностью 10 минут, а кто-то просит написать рефераты, на подготовку которых ребенок тратит несколько дней.

До полномасштабной войны ее младший сын учился в условиях инклюзии, осваивал общую программу с учителем, ассистентом учителя и учителем-логопедом, которые помогали корректировать дислексию. Мальчику необходимо стабильное ежедневное обучение в школе на родном языке, а также спокойная атмосфера: он имеет чувствительность к громким звукам. В Польше он дополнительно занимается чтением и письмом с украинским педагогом. Прогресс есть, но дома, в школе, все было бы быстрее, убеждена Наталья.

«Нашу учительницу в Украине я информирую об успехах сына в освоении чтения и письма, высылаю фото заданий по математике: программы и требования в Польше и дома почти одинаковые. В то же время я понимаю, что в Свидетельстве достижений учительница не сможет полностью оценить умение сына решать конфликты, его самостоятельность или доброжелательность».

Инфографика: Интерньюз Украина

Поскольку ресурсы украинских учителей сейчас ограничены, а ежедневная работа сопровождается постоянными сигналами воздушных тревог и опасностями обстрелов, уделять достаточно внимания школьникам-заграничникам сложно. Не спасает и смешанный формат обучения: если одни ученики сидят в классе, а другие присоединяются онлайн, фокус и динамика урока теряются.

Наладить сотрудничество в сфере образования с разными странами мира — задача не одного года. Решение принимает не только Министерство образования и науки Украины: каждая страна имеет собственную образовательную систему, которую невозможно подстроить к потребностям украинских школьников. Впрочем, с приходом нового министра образования и изменением команды МОН педагоги и родители ожидают изменений в вопросах зарубежного обучения.

В то же время: есть чему поучиться и у Украины, убеждена экспертка Команды поддержки реформ при Министерстве образования и науки Украины Марина Кафтан.

«Педагоги из других государств поражены уровнем онлайн-образования в Украине. Конечно, мы себя критикуем, порой обоснованно. Есть сложности с обучением педагогов, доступом к ресурсам, нехваткой времени и ресурса для создания новых платформ и материалов и тому подобное. Но сейчас уровень подготовки материалов и преподавателей в Украине часто лучше, чем в других странах. Поэтому мы можем не только продолжать развивать свое онлайн-образование, но и быть примером для европейцев: их система образования не умеет меняться так быстро. Даже несмотря на пандемию, а теперь и полномасштабную войну, процесс внедрения инноваций в Украине происходит гораздо быстрее, наши учителя несокрушимы, а уровень устойчивости и адаптивности системы образования очень высок. Этот опыт может пригодиться многим странам мира».

«Онлайн-образование в Украине организовано на очень высоком уровне — это отмечают наши польские коллеги, которые удивляются его успехам. Впрочем, мы замечаем, что многие дети „разучились“ учиться: они не понимают, что такое урок, как общаться с учителем, испытывают трудности с концентрацией внимания и выполнением заданий», — рассказывает директорка школы «Материнка» им. Д. Павлычко в Варшаве Наталья Кравец.

Школа работает уже семь лет. До февраля 2022-го здесь учились 250 учеников. Сейчас их — более тысячи. Большинство школьников учатся на экстернате в Украине, некоторые продолжают образование в своих школах онлайн. Несмотря на то, что украинские ученики имеют опыт различных учебных программ, 5−6 классы в школе «Материнка» учатся по программе НУШ.

«Едва ли не самый большой вызов — не хватает новых учебников. В то же время не хочется свозить их сюда, ведь мы не знаем, будут ли они так же нужны, скажем, через год. Поэтому пока выходом для нас стали онлайн-учебники, которые школьники загружают на свои учебные гаджеты. Кроме уроков по расписанию, ученики также изучают польский, а после обеда есть различные кружки, занятия с психологом. Если дети возвращаются в Украину, мы даем оценки, которые они передают в свои школы. Школьники на семейном обучении делают тестовые задания. Те, кто на экстернате, пишут контрольные в конце года — для этого к нам приезжает комиссия из Украины», — рассказывает директорка Наталья Кравец.

В конце учебного года 2022−2023 Министерство образования и науки Украины предложило школам методические рекомендации по отдельным вопросам получения образования в условиях военного положения. Документ, в частности, разъясняет принципы работы со школьниками-заграничниками. Полномасштабная война продолжается, поэтому этот вопрос не теряет актуальности и требует решений от украинской системы образования.

Ярослава Кобинец

Этот материал был создан в рамках Проекта "Навчаємось Разом" при финансовой поддержке Европейского Союза и Министерства иностранных дел Финляндии. Содержание публикации является исключительно ответственностью автора и необязательно отражает взгляды Европейского Союза, Министерства иностранных дел Финляндии.