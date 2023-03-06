Разъяснение МОН. Имеют ли право работники учебных заведений преподавать сверх ставки в условиях войны
Работники учебных заведений имеют право преподавать в своем учебном заведении сверх ставки — разъяснение МОН (Фото:Pavel Danilyuk/pexels)
Рассказываем, имеет ли право руководитель или другой работник учебного заведения, который по основной должности получает полный должностной оклад, заниматься преподавательской деятельностью в этом же учебном заведении в рабочее время по основной должности.
Из-за утраты действия постановления Кабинета Министров Украины от
Министерство образования и науки Украины предоставило необходимые разъяснения в письме №1/1274-23 от
Имеет ли право работник вести преподавательскую деятельность в своем учебном заведении
Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников образования остается в силе. В соответствии с пунктом 91 настоящей Инструкции руководящие работники учебных заведений имеют право вести преподавательскую работу или занятия с кружками в этом заведении, но не более 9 часов в неделю (360 часов в год), если они по основной должности получают полный должностной оклад (ставку). Другим работникам учебных заведений предоставлено право вести преподавательскую работу или занятия с кружками в этом заведении, но в среднем не более 12 часов в неделю (480 часов в год), если они по основной должности получают полный должностной оклад (ставку).
Преподавательская деятельность и кружковая работа не совместимы
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обращает внимание на то, что в соответствии с разъяснением МОН, если преподавательская или кружковая работа выполняется в пределах, определенных пунктом 91 Инструкции № 102, такая работа разрешена руководящим и другим работникам учебных заведений в этом же учебном заведении в пределах своего рабочего времени по основной должности, поэтому преподавательская или кружковая работа не является совместительством.
Как осуществляется оплата труда таким работникам
Работникам за норму часов, определенную в пункте 91 Инструкции (то есть не более 9 часов в неделю для руководящих работников и не более 12 для других работников), оплата производится сверх основного должностного оклада в порядке, предусмотренном соответственно для учителей, преподавателей и руководителей кружков (по тарификации). За часы преподавательской работы или занятий с кружками, выполненные в виде исключения из-за производственной необходимости сверх нормы, указанной в пункте 91 Инструкции, производится почасовая оплата труда за фактическое количество часов, но не более 240 часов в год.
Право привлечения работников других учебных заведений к преподавательской (педагогической) работы, не являющейся совместительством
В конце ноября 2022 года утратили силу постановление Кабинета Министров Украины от
МОН обратилось в Министерство экономики Украины с необходимостью разработать проект решения Кабинета Министров Украины, который урегулировал бы этот вопрос, чтобы разрешить осуществлять отдельные виды преподавательской (педагогической) деятельности в определенных объемах и с почасовой оплатой в пределах основного рабочего времени. МОН рекомендует откорректировать графики работы таких работников по основному месту работы, руководствуясь нормами статьи 60 Кодекса законов о труде Украины (применение гибкого графика работы), для предоставления им возможности осуществлять преподавательскую (педагогическую) деятельность по утвержденному в учебных заведениях расписанию.