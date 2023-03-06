Разъяснение МОН. Имеют ли право работники учебных заведений преподавать сверх ставки в условиях войны 6 марта, 17:38 Работники учебных заведений имеют право преподавать в своем учебном заведении сверх ставки — разъяснение МОН (Фото:Pavel Danilyuk/pexels)

Рассказываем, имеет ли право руководитель или другой работник учебного заведения, который по основной должности получает полный должностной оклад, заниматься преподавательской деятельностью в этом же учебном заведении в рабочее время по основной должности.

Из-за утраты действия постановления Кабинета Министров Украины от 03.04.1993 № 245 и приказа Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 28.06.1993 № 43, педагоги хотят разъяснить, остается ли у них право осуществлять преподавательскую деятельность или работу в кружках в рабочее время в своем учреждении по основной должности, а также могут ли они приобщаться к работе, не являющейся совместительством, в другом учебном заведении.

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Министерство образования и науки Украины предоставило необходимые разъяснения в письме №1/1274-23 от 27.01.23 года О праве работников учебных заведений заниматься преподавательской деятельностью в своем учебном заведении.

Имеет ли право работник вести преподавательскую деятельность в своем учебном заведении

Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников образования остается в силе. В соответствии с пунктом 91 настоящей Инструкции руководящие работники учебных заведений имеют право вести преподавательскую работу или занятия с кружками в этом заведении, но не более 9 часов в неделю (360 часов в год), если они по основной должности получают полный должностной оклад (ставку). Другим работникам учебных заведений предоставлено право вести преподавательскую работу или занятия с кружками в этом заведении, но в среднем не более 12 часов в неделю (480 часов в год), если они по основной должности получают полный должностной оклад (ставку).

Преподавательская деятельность и кружковая работа не совместимы

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обращает внимание на то, что в соответствии с разъяснением МОН, если преподавательская или кружковая работа выполняется в пределах, определенных пунктом 91 Инструкции № 102, такая работа разрешена руководящим и другим работникам учебных заведений в этом же учебном заведении в пределах своего рабочего времени по основной должности, поэтому преподавательская или кружковая работа не является совместительством.

Как осуществляется оплата труда таким работникам

Работникам за норму часов, определенную в пункте 91 Инструкции (то есть не более 9 часов в неделю для руководящих работников и не более 12 для других работников), оплата производится сверх основного должностного оклада в порядке, предусмотренном соответственно для учителей, преподавателей и руководителей кружков (по тарификации). За часы преподавательской работы или занятий с кружками, выполненные в виде исключения из-за производственной необходимости сверх нормы, указанной в пункте 91 Инструкции, производится почасовая оплата труда за фактическое количество часов, но не более 240 часов в год.

Право привлечения работников других учебных заведений к преподавательской ( педагогической) работы, не являющейся совместительством

В конце ноября 2022 года утратили силу постановление Кабинета Министров Украины от 03.04.1993 № 245 О работе по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций и приказа Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 28.06.1993 № 43 Об утверждении условия работы по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций. Согласно разъяснению МОН, из-за утраты действия этими документами работники других учреждений, учреждений, предприятий и организаций потеряли право на привлечение к педагогической (преподавательской) работы в учебные заведения, выполнение которой в соответствии с перечнем работ, не являющимся совместительством (приказ № 43, утративший силу), допускалось в рабочее время с разрешения руководителя предприятия, учреждения, организации без удержания заработной платы (в частности, педагогическую работу с почасовой оплатой труда в объеме не более 240 часов в год).

МОН обратилось в Министерство экономики Украины с необходимостью разработать проект решения Кабинета Министров Украины, который урегулировал бы этот вопрос, чтобы разрешить осуществлять отдельные виды преподавательской (педагогической) деятельности в определенных объемах и с почасовой оплатой в пределах основного рабочего времени. МОН рекомендует откорректировать графики работы таких работников по основному месту работы, руководствуясь нормами статьи 60 Кодекса законов о труде Украины (применение гибкого графика работы), для предоставления им возможности осуществлять преподавательскую (педагогическую) деятельность по утвержденному в учебных заведениях расписанию.