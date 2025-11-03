Настоящая причина заключается в том, что интеграция провалилась (Фото: by Jena Backus/pexels)

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который продлевает так называемый " переходный период" в сфере образования на временно оккупированных территориях Украины до 1 января 2028 года.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Российские оккупационные власти объясняют решение необходимостью «завершить интеграцию» в российское образовательное пространство и «подтянуть уровень зарплат и материальной базы».

Однако, как отмечают в ЦНС, настоящая причина заключается в том, что интеграция провалилась. Россия так и не смогла создать стабильную образовательную систему даже по собственным стандартам.

«Фактическое продолжение „переходного периода“ означает легализацию деградации: вместо интеграции — хаос, вместо образования — пропаганда, вместо развития — попытка скрыть провал», — говорится в сообщении Центра.

По данным ЦНС, в школах остро не хватает учителей, ведь большинство местных педагогов отказались работать по российским учебным программам. Те, кто остался, проходят «переподготовку» через российские онлайн-платформы — но выданные сертификаты не имеют никакой юридической силы даже в самой РФ.

Часть учебного процесса пытаются обеспечить «молодыми специалистами» из российских регионов, которых привлекают доплатами и жильем. Однако, по информации Центра, большинство из них покидают оккупированные территории уже через несколько месяцев, что приводит к срыву обучения.

Оккупационная администрация также завозит новые партии «учителей» из глубинки России вместе с семьями, размещая их в заброшенном жилье. Таким образом Москва пытается изменить демографический баланс и через образование навязать школьникам пророссийскую повестку дня, вытесняя украинскую идентичность.