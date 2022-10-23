«Куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь». Зеленский рассказал о поставках электричества в регионы

23 октября, 22:19
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Зеленский рассказал о поставках электричества в регионах, ставших мишенью российских террористов (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Зеленский рассказал о поставках электричества в регионах, ставших мишенью российских террористов (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Во всех украинских регионах, ставших мишенью российской террористической атаки в субботу, 22 октября, возобновлена техническая возможность поставки электричества.

Об этом он сообщил в вечернем обращении, обнародованном в Telegram.

«Я благодарю каждому и каждой, кто работал без остановки, чтобы дать людям свет», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что во многих городах и районах украинским энергокомпаниям приходится использовать графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у граждан был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме.

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Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты — это гораздо более длинное и сложное дело, по словам Зеленского.

Он в очередной раз отметил сознательное потребление электричества.

"Пожалуйста, не забывайте ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники", - сказал президент.

Отдельно Зеленский обратился к главам громад и мэрам.

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«Пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сегодня точно не время для ярких витрин и вывесок. Надо очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве», — добавил глава государства.

Он рассказал о возобновлении и на деоккупированной территории.

«Только сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов — снова с газом. Город Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм – еще 300 абонентов с электричеством. Это постоянная работа, которая не прекращается ни дня и продолжается по всей освобожденной территории Украины», — отметил он.

Утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала инфраструктуру в центре и на западе Украины. В частности, известно об ударах по объектам энергетики в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях.

https://www.youtube.com/embed/zjhth8um-_4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Электроэнергия Инфраструктура Атака Видеообращение Владимир Зеленский Война России против Украины

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