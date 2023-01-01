Зеленский: Наша главная цифра и главный успех — 603 628 квадратных километров 1 января, 00:37 Украина (Фото:Reuters)

Во время новогоднего обращения Владимир Зеленский заявил, что у украинцев одно пожелание для всех. Это победа и «главный успех» — 603 тысячи 628 квадратных километров свободной, независимой Украины.

"Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращение наших людей. Воинов - в свои семьи. Пленных — в свои дома. Переселенцев в свою Украину. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращение к обычной жизни», - сказал Зеленский.



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По его словам, «главная цифра» и «главный успех» — это 603 тысячи 628 квадратных километров — площадь независимой Украины, как это было с 1991 года и «как будет всегда».