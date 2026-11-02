«Отчаянная попытка предупредить». Более 30 украинских журналистов призвали западных коллег не замалчивать правду о войне

Кадр из видеообращения, в котором более 30 украинских журналистов призвали западных коллег не поддаваться усталости от войны (Фото: Татьяна Трощинская / Скриншот)

Более 30 украинских журналистов и журналисток записали видеообращение к коллегам из западных СМИ . Они призвали не замалчивать войну России против Украины и не распространять нарративы о том, что Украина якобы не хочет мира.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает Институт массовой информации.

Среди более чем 30 участников обращения — редактор раздела Мнения NV Валерия Кондратова, ведущий Radio NV Василий Пехньо, корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, проведший три с половиной года в российском плену, журналист Иван Любиш-Кирдей, переживший удар российского Искандера, ведущая Суспільного Татьяна Трощинская, военный корреспондент Андрей Цаплиенко и другие украинские медийщики.

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Авторы обращения подчеркивают, что в мире все больше верят в скорое завершение или заморозку войны, однако на самом деле обстрелы, разрушения и убийства мирных жителей продолжаются. Больше всего их возмущают публикации, возлагающие ответственность за войну на Украину.

Журналисты напоминают, что некоторые западные издания называли безумием украинские удары по российским НПЗ, но молчат о баллистических ударах по украинским городам. А заголовки о том, что на 13-м году агрессии Украина «не хочет мира», они сравнили с психологическим насилием, когда жертву обвиняют в том, что она оказывает сопротивление.

«Мы очень хотим мира, но не хотим его имитации. Чтобы эта или другие агрессии больше никогда не повторились, агрессор должен быть наказан», — говорится в обращении.

Журналисты призвали коллег называть вещи своими именами, поскольку именно от СМИ, по их мнению, зависит, насколько смелыми будут политики и не снимут ли они санкции с России.

Трощинская в комментарии ИМИ пояснила, что проблема не в сложности темы, а в несоблюдении базовых журналистских стандартов. Она напомнила, что Amnesty International и структуры ООН фиксируют непропорционально большое количество жертв среди гражданского населения именно в результате российских ударов, тогда как Украина подобных действий не совершает. Цаплиенко же назвал это обращение предупреждением для западных обществ.

«Если Украина проиграет в этой войне — о чем даже думать не хочется, — то война придет и на землю наших европейских партнеров, и разрушится, по сути, весь мировой порядок», — сказал он.

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Одна из инициаторов обращения — журналистка, медиаменеджер и эксперт по чувствительной коммуникации Татьяна Трощинская — объяснила в Facebook, что идея такого обращения давно витала в воздухе.

«Мы обращаемся к вам из страны, где утро начинается с проверки: живы ли все наши родные и друзья. И наше обращение — это отчаянная попытка предупредить и предостеречь», — говорится в нем.

По её словам, украинские журналисты обращаются именно к коллегам, поскольку видят немало примеров солидарности и подлинного понимания того, что происходит в Украине, в частности при освещении эвакуации гражданских лиц из оккупированных Олешек. Она попросила распространять это обращение не только среди журналистов, но и среди друзей и знакомых.