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Обострение в зоне ООС: в Донецкой области погибли бойцы подразделения Нацгвардии Азов

Сегодня, 10:55
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Обострение в зоне ООС: в Донецкой области погибли бойцы подразделения Нацгвардии Азов - фото

Штаб ООС

Боевики активизировались на Донбассе

Во время обстрела позиций украинских военнослужащих в районе Новолуганского в Донецкой области погибли двое бойцов подразделения Нацгвардии Азов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, еще восемь военных получили ранения различной степени тяжести.

«Вражеская мина калибра 120 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии „Азов“ (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов позиций ВСУ из запрещенных минскими соглашениями калибров за ночь с 6 на 7 июня погибли четверо украинских военных, еще 10 получили ранения.

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Теги:   Батальон Азов Нацгвардия Украины Война на Донбассе ООС

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