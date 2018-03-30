Обострение в зоне АТО: один украинский военный погиб, еще трое ранены

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Боевики нарушили пасхальное перемирие, установленное с полуночи 30 марта
Фото: ВСУ

Боевики нарушили пасхальное перемирие, установленное с полуночи 30 марта

В пятницу, 30 марта, российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики били из 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты по укреплениям вблизи Талаковки. В районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки открывали огонь из гранатометов, а неподалеку Водяного - из зенитной установки. Позиции сил АТО у Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, шахты Бутовка и Павлополя были обстреляны из стрелкового оружия.

На Луганском направлении от начала суток условия перемирия были соблюдены в полной мере.

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Напомним, что 29 марта в зоне АТО было зафиксировано 57 обстрелов украинских позиций со стороны террористов. Вследствие вражеского огня двое украинских военных были ранены, еще один получил боевую травму.

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