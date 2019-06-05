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Обострение на Донбассе: в зоне ООС погибли трое украинских военных, еще трое ранены

Вчера, 07:18
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Обострение на Донбассе: в зоне ООС погибли трое украинских военных, еще трое ранены - фото

Министерство обороны Украины

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Авдеевки. Неподалеку Опытного террористы применили минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем. Из противотанковых ракетных комплексов боевики нанесли удар возле Новоселовки Второй, а в районе Талаковка обстреляли позиции сил ООС из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Чермалыка и Павлополя украинские позиции дважды были обстреляны из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Песков террористы обстреляли украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Водяного — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь возле Крымского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе Новолуганского. Позиции сил ООС неподалеку Золотого-4 дважды попадали под огонь из автоматического стрелкового и снайперского оружия, а в районе Станицы Луганской — из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще трое получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, еще один — ранен.

С начала текущих суток террористы четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Талаковки позиции сил ООС попали под огонь из ручных противотанковых гранатометов, в районе Водяного — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, неподалеку Золотого-1 террористы дважды обстреляли украинских военных с автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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