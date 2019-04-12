Обострение на Донбассе: погиб один военный, восемь ранены Сегодня, 07:18 112 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Иллюстративное фото Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки в районе проведения операции Обьеданих сил террористы 20 раз обстреляли позиции украинских подразделений, четыре раза применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции возле Лебединского. Неподалеку Павлополя боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новотроицкого террористы применили противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Новоселовки оккупанты нанесли удары из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Гнутово украинские позиции попали под огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного боевики обстреляли украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки украинские позиции попали под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Катериновки.

Во время обстрелов один украинский военный погиб, восемь получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки девять оккупантов были уничтожены, еще восемь - ранены.

С начала текущих суток из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли украинские позиции возле села Пищевик, а с станковых противотанковых гранатометов - неподалеку Чермалыка. Потерь среди личного состава нет.



