Обоснованные опасения. Экс-постпред президента в Крыму - о возможности появления ядерного оружия на полуострове Сегодня, 16:40 369 Цей матеріал також доступний українською Новое Время Борис Бабин Новое Время

Опасения по поводу возможности размещения Россией оружия с ядерными зарядами в оккупированном Крыму являются обоснованными.

Об этом в интервью Радио НВ заявил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"Я думаю, это обоснованные опасения. Было очень много заявлений по этому поводу. Можно утверждать как доказанные факты, первое: там есть возможности, образования - в советские времена - для хранения этого вида оружия, который требует особую логистику. На сегодня оккупанты распространяют и восстанавливают эти средства хранения и перевозки, в частности, железнодорожное сообщение с Крымом - это огромный шаг навстречу милитаризации и нуклеаризации полуострова, потому что перемещение ядерного оружия, как правило, россияне осуществляют железной дорогой", - сказал он.

Бабин добавил, что РФ восстанавливает соответствующие шахты и штольни на оккупированном полуострове, а также размещает на территории Крыма ракетные комплексы, способные переносить ядерный заряд.

"Если кто-то сделал "А", "Б" и "В", очевидно, он будет дальше говорить "Г", "Д" и так далее", - добавил экс-постпред президента в АРК.

Напомним, в декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также районов Черного и Азовского морей, инициированную украинской делегацией.

В документе подчеркиваются угрозы, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд.