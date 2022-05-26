Резников поддержал легализацию оборота оружия в Украине и формирование стрелковой культуры 26 мая, 22:36 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, по его мнению, Украине нужна либерализация и легализация оборота оружия.

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В своем Facebook он прокомментировал опрос в приложении госуслуг Дія по поводу отношения граждан к обороту оружия в Украине. Министр напомнил, что давно поддерживает либерализацию оборота оружия, сам посещает стрельбища и тиры, стреляет на снайперские расстояния и учится владеть оружием ближнего боя.



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Резников отверг опасения, что обсуждение этой темы сейчас несвоевременно из-за войны, и заявил, что именно сейчас нужно принять «давно назревшие решения».

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«Когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан, подчеркиваю — десятки тысяч — получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально „либеральным“ способом. Потому что другого способа не было. Во многих ситуациях это стало решающим фактором. Но также возникли проблемы, ведь желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно, уважать оружие — это вещи, которые не всегда ходят вместе», — написал министр.



По его мнению, в Украине нужно формировать культуру безопасного и ответственного отношения к оружию, развивать сеть стрельбищ, тиров, стрелковых клубов и соревнований, чтобы каждый гражданин, который соответствует требованиям, мог научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и научиться ответственности, связанной с использованием оружия.

"…Закон разрешает гражданам использовать любое оружие против врага. Я считаю логичным не создавать запреты, а регулировать использование оружия через формирования стрелковой культуры. Эффективное использование оружия — это не только личные навыки, это также состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры… Мой инструктор в тире каждое занятие завершает фразой «Спасибо за безопасную стрельбу!». Те, кто тренируются регулярно, знают эту фразу. Это не формальность и не ритуал — это напоминание о том, что оружие требует ответственности. В данном случае — ответственности и государства, и общества и каждого вооруженного гражданина", — отметил глава оборонного ведомства.

25 мая в Дії начался опрос о том, какой вариант владения оружия граждане Украины считают целесообразным. Опрос создан по инициативе МВД и будет продолжаться семь дней.

23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения России, Верховная Рада приняла за основу законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.

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