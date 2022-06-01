В Дії закончился опрос об обороте оружия: 59% — за свободное владение

1 июня, 17:23
Цей матеріал також доступний українською
Глава МВД Денис Монастырский инициировал опрос в Дії (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

Глава МВД Денис Монастырский инициировал опрос в Дії (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

Почти 59% участников опроса в приложении госуслуг Дія поддержали владение украинцами оружия для личной защиты. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Голосование по поводу вариантов владения оружием закончилось в среду, 1 июня, в нем приняли участие 1 млн 726 тысяч 452 украинца. Как заявили в МВД, это самое большое среди всех опросов, которые проводились в Дії. Результаты голосования:

Видео дня
  • 59% за то, что пистолетами могут владеть все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах;
  • 22% за то, что пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения;
  • 19% за то, что пистолеты могут быть у всех граждан, которые соблюдают требования закона, но использовать их можно только в тирах или на стрельбищах, носить оружие с собой запрещено.

«Мы благодарны всем, кто выразил свое мнение. МВД Украины возьмет эти результаты в обработку совместно с парламентариями, чтобы учесть их в профильном законе. Завершение голосования не означает, что обсуждение этого вопроса прекращено. Наоборот. Я призываю и граждан, и экспертов, и активистов максимально выражать свои мнения и позиции в социальных сетях», — заявил глава МВД Денис Монастырский.

25 мая в Дії начался опрос о том, какой вариант владения оружия граждане Украины считают целесообразным. Опрос создали по инициативе МВД.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, по его мнению, Украине нужна либерализация и легализация оборота оружия.

23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения России, Верховная Рада приняла за основу законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, классифицировать его, дать гражданам право на его использование для самозащиты, а также установить условия и порядок получения разрешительных документов.

Вооружить миллион украинцев – абсолютно реально – Олег Жданов, военный эксперт

https://www.youtube.com/embed/6MnXFavM-fM
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие МВД Украины Огнестрельное оружие ДІЯ Денис Монастырский Дія Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X