В Дії закончился опрос об обороте оружия: 59% — за свободное владение 1 июня, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Глава МВД Денис Монастырский инициировал опрос в Дії (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

Почти 59% участников опроса в приложении госуслуг Дія поддержали владение украинцами оружия для личной защиты. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Голосование по поводу вариантов владения оружием закончилось в среду, 1 июня, в нем приняли участие 1 млн 726 тысяч 452 украинца. Как заявили в МВД, это самое большое среди всех опросов, которые проводились в Дії. Результаты голосования:



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59% за то, что пистолетами могут владеть все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах;

22% за то, что пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения;

19% за то, что пистолеты могут быть у всех граждан, которые соблюдают требования закона, но использовать их можно только в тирах или на стрельбищах, носить оружие с собой запрещено.



«Мы благодарны всем, кто выразил свое мнение. МВД Украины возьмет эти результаты в обработку совместно с парламентариями, чтобы учесть их в профильном законе. Завершение голосования не означает, что обсуждение этого вопроса прекращено. Наоборот. Я призываю и граждан, и экспертов, и активистов максимально выражать свои мнения и позиции в социальных сетях», — заявил глава МВД Денис Монастырский.



25 мая в Дії начался опрос о том, какой вариант владения оружия граждане Украины считают целесообразным. Опрос создали по инициативе МВД.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, по его мнению, Украине нужна либерализация и легализация оборота оружия.

23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения России, Верховная Рада приняла за основу законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, классифицировать его, дать гражданам право на его использование для самозащиты, а также установить условия и порядок получения разрешительных документов.

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