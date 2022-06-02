«Личная позиция». Все украинцы должны иметь оружие в целях защиты — Монастырский 2 июня, 22:46 Цей матеріал також доступний українською Денис Монастырский (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов.

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В эфире телемарафона он заявил, что украинцы успешно сдали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля — с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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«На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов для всех нас. Думали, каким образом будет использовано это оружие: не будет ли оно использовано против украинцев, против Украины, но сегодня мы приближаемся к сотому дню сопротивления (российской вооруженной агрессии — ред.), и можем сказать, что этот экзамен пройден», — заявил он.

Монастырский подчеркнул, что оборот оружия в Украине должен быть урегулирован на уровне закона.

«Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция — для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие», — отметил министр.

Почти 59% участников опроса в приложении госуслуг Дія поддержали владение украинцами оружия для личной защиты.

25 мая в Дії начался опрос о том, какой вариант владения оружия граждане Украины считают целесообразным. Опрос создали по инициативе МВД.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что, по его мнению, Украине нужна либерализация и легализация оборота оружия.

23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения России, Верховная Рада приняла за основу законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. Законопроект предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, классифицировать его, дать гражданам право на его использование для самозащиты, а также установить условия и порядок получения разрешительных документов.

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