За год в Украине кодифицировали более 500 новых образцов БПЛА: итоги 2025-го для украинского оружия в инфографике NV

13 января, 06:08
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Украинский разведывательный дрон возвращается на одну из позиций в Донецкой области, 5 января 2026 года (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forc)

Украинский разведывательный дрон возвращается на одну из позиций в Донецкой области, 5 января 2026 года (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forc)

В 2025 году предприятия Укроборонпрома увеличили производство в полтора раза, а Минобороны допустило к эксплуатации более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства — на 25% больше, чем в прошлом году.

В своей инфографике NV рассказывает об итогах 2025 года для украинского оружия в знаковых цифрах.

В январе 2026 года Минобороны сообщало, что по итогам 2025 года предприятия Укроборонпрома увеличили объемы производства вооружения и военной техники в полтора раза — со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м.

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Инфографика: NV

Количество кодифицированных образцов украинского вооружения и военной техники в течение 2025 года:

  • БПЛА — более 500 образцов
  • Боеприпасы — более 270
  • Автомобильная техника — более 50
  • Стрелковое оружие — 13
  • Бронетехника — 11

Стоимость оружия, произведенного украинским оборонно-промышленным комплексом (ОПК), в 2022—2025 годах

2022

  • Стоимость произведенного оружия — $1 млрд
  • Потенциал производства — $1 млрд

2023

  • Стоимость произведенного оружия — $3 млрд
  • Потенциал производства — $7 млрд

2024

  • Стоимость произведенного оружия — $9 млрд
  • Потенциал производства — $20 млрд

2025

  • Стоимость произведенного оружия — $12 млрд
  • Потенциал производства — $35 млрд

Иностранное финансирование закупок для украинской обороны в 2025 году

  • Прямые закупки партнеров — $4,3 млрд
  • Датская модель (механизм финансирования закупок украинского вооружения для ВСУ за счет правительств Дании и других стран Европы, полученных в том числе и из доходов от российских замороженных активов) — $1,8 млрд

Общий объем иностранного финансирования в 2025 году составил — $6,1 млрд, в 2024 — ~$600 млн.

Из доходов от российских замороженных активов в 2025 было профинансировано $1,1 млрд, что почти втрое больше, чем в 2024-м ($390 млн).

Данные Минобороны Украины, экс-главы Минстратегпрома Германа Сметанина, экс-министра обороны Рустема Умерова, Украинского совета оружейников

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Инфографика NV Война России против Украины ОПК украинское оружие Укроборонпром

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