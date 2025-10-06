Зеленский подчеркнул, что украинцы сейчас первые в Европе в развитии и применении дронов (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году потенциал Украины в производстве дронов и ракет составит 35 миллиардов долларов.

«Несмотря на удары, несмотря на объективную сложность самой этой задачи развития оборонной промышленности, несмотря на все сложности украинцы создают свой национальный оборонный продукт, который по части параметров уже опережает многих других в мире», — сказал Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий в Киеве.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что Украина смогла рекордно быстро и качественно наладить производство отечественной артиллерии. По его словам, страна производит уже 40 САУ Богдана в месяц.

Зеленский также отметил, что в 2025 году Украина поставила на фронт 2,4 миллиона минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра.

Кроме того, президент подчеркнул, что украинцы сейчас первые в Европе в развитии и применении дронов.

«Украинские морские дроны стали глобальной оборонительной сенсацией. Позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, что является необходимым для устойчивости нашего государства и защиты наших городов. Российский флот в Черном море впервые в его истории был изгнан в отдаленные бухты», — добавил он.

22 сентября Зеленский подписал закон, который создает благоприятные условия для деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышает обороноспособность Украины.

Согласно карточке закона на сайте парламента, документ упрощает таможенные процедуры для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.